Μεγάλη έκρηξη στην Κωνσταντινούπολη: Τουλάχιστον 1 νεκρός, αρκετοί τραυματίες – ΒΙΝΤΕΟ

Τουλάχιστον ένας νεκρός και άλλοι άνθρωποι τραυματίστηκαν ή έφυγαν τρέχοντας από το σημείο της ισχυρής έκρηξης που έγινε σε έναν πολυσύχναστο πεζόδρομο στην κεντρική περιοχή της πλατείας Ταξίμ στην Κωνσταντινούπολη, σύμφωνα με τον τοπικό κυβερνήτη, βίντεο που προβλήθηκαν, αλλά και τουρκικά ΜΜΕ.

Η κρατική τηλεόραση TRT, αλλά και άλλα ΜΜΕ προέβαλαν βίντεο με ασθενοφόρα και αστυνομικά οχήματα που κατευθύνονταν στο σημείο της έκρηξης στην οδό Ιστικλάλ στην περιοχή Μπέγιογλου.



Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ανατολή, η αιτία της έκρηξης δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί.

Ο σταθμός της αστυνομίας Κασίμπασα που βρίσκεται δίπλα ανέφερε ότι όλα τα πληρώματα έχουν μεταβεί στο σημείο της έκρηξης, χωρίς να δημοσιοποιήσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η έκρηξη στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης σημειώθηκε λίγο πριν τις 3:30 το μεσημέρι, προκαλώντας πανικό στους πολίτες και συναγερμό στις τουρκικές αρχές. Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες η έκρηξη οφείλεται σε βομβιστή αυτοκτονίας σε περιοχή που υπήρχαν πολλοί πολίτες.

An explosion has been reported in Istanbul’s iconic Istiklal street

pic.twitter.com/CPrcX2ItRw

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) November 13, 2022