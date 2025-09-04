Μαρία Ζαχάροβα: Η Ρωσία απορρίπτει ως ψευδείς τις κατηγορίες για παρεμβολές στο αεροπλάνο της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, δήλωσε την Πέμπτη ότι οι κατηγορίες πως η Ρωσία ευθύνεται για τις παρεμβολές στο GPS του αεροπλάνου της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, είναι «ψευδείς» και αποτέλεσμα παρανοϊκής αντίληψης. Από την άλλη πλευρά, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβεβαίωσε το περιστατικό και έκανε λόγο για υποψίες περί ρωσικής εμπλοκής, τονίζοντας πως το γεγονός αυτό ενισχύει την ανάγκη ενίσχυσης της άμυνας και της στήριξης προς την Ουκρανία.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Ε.Ε., το GPS του αεροσκάφους της φον ντερ Λάιεν δέχτηκε παρεμβολές την Κυριακή, κατά τη διάρκεια πτήσης προς τη Βουλγαρία. Η εκπρόσωπος της Κομισιόν, Αριάνα Ποδέστα, επιβεβαίωσε το περιστατικό, αναφέροντας: «Μπορούμε πράγματι να επιβεβαιώσουμε ότι υπήρξε παρεμβολή σήματος GPS, αλλά το αεροπλάνο προσγειώθηκε με ασφάλεια στη Βουλγαρία. Οι βουλγαρικές αρχές μας ενημέρωσαν ότι υποψιάζονται πως αυτό οφείλεται σε απροκάλυπτη παρέμβαση από τη Ρωσία».

Η ίδια τόνισε πως «είμαστε φυσικά συνηθισμένοι σε αυτού του είδους τις απειλές και εκφοβισμούς, που αποτελούν τακτικό στοιχείο της εχθρικής συμπεριφοράς της Ρωσίας. Αυτό το περιστατικό ενισχύει ακόμα περισσότερο την ακλόνητη δέσμευσή μας να ενισχύσουμε τις αμυντικές μας δυνατότητες και τη στήριξή μας προς την Ουκρανία. Η Ε.Ε. θα συνεχίσει να επενδύει σε αμυντικές δαπάνες και στην ετοιμότητα της Ευρώπης, ακόμα περισσότερο μετά από αυτό το περιστατικό».

Η Κομισιόν διευκρίνισε πως το αεροσκάφος ήταν πτήση τσάρτερ και «προσγειώθηκε με ασφάλεια στον αρχικά προγραμματισμένο προορισμό. Δεν υπήρξε αλλαγή πορείας λόγω της παρεμβολής. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι οι βουλγαρικές αρχές υποψιάζονται ξεκάθαρη παρέμβαση από τη Ρωσία. Αυτή είναι η πληροφορία που έχουμε λάβει».

Με την υπόθεση αυτή να προκαλεί ένταση ανάμεσα στη Μόσχα και τις Βρυξέλλες, οι δύο πλευρές εμφανίζονται σε ευθεία αντιπαράθεση: η Ρωσία απορρίπτει κάθε ευθύνη, ενώ η Ε.Ε. επιμένει ότι το περιστατικό δεν είναι τυχαίο, αλλά εντάσσεται σε ένα πλαίσιο εχθρικών ενεργειών.

