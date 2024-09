Μαλαισία: Ανθρώπινα λείψανα βρέθηκαν μέσα σε τεράστιο κροκόδειλο – Πιστεύεται ότι ανήκουν σε ένα 6χρονο κορίτσι που αγνοείται

Την τρομακτική στιγμή στην Μαλαισία που οι χωρικοί ανοίγουν δύο τεράστιους κροκόδειλους και βρίσκουν ανθρώπινα υπολείμματα, κατέγραψαν κάμερες, πέντε ημέρες μετά την καταγγελία των συγγενών ενός κοριτσιού ότι το έπιασε στα σαγόνια του και το εξαφάνισε ένα τεράστιο ερπετό.

Τους δύο κροκόδειλους έπιασαν ειδικοί της δασικής εταιρείας Sarawak Forestry Corporation στη Μαλαισία μετά την εξαφάνιση της Σεσίλια Τζούλαν Ιντικ 6 ετών, την ώρα που εκείνη κολυμπούσε στον ποταμό Sungai Tatau στις 25 Σεπτεμβρίου.

Οι δύο τεράστιοι κροκόδειλοι είχαν διαστάσεις 5,18 μέτρα και 5,48 μέτρα αντίστοιχα και ήταν τόσο βαριοί που οι ερευνητές χρειάστηκε να χρησιμοποιήσουν ένα ρυμουλκό και έναν γερανό για να τους βγάλουν στην ακτή.

Η οικογένεια της Σεσίλια είπε στην αστυνομία ότι την είχε παρασύρει ένας κροκόδειλος στο ποτάμι. Η τρομαγμένη αδελφή και ο παππούς της μικρής την είδαν να τραβιέται κάτω από το νερό, αλλά δεν μπόρεσαν να κάνουν τίποτα για να σταματήσουν την επίθεση του κροκόδειλου.

Σήμερα δόθηκαν στην δημοσιότητα εικόνες από τον εκσπλαχνισμό των ζώων. Στην κοιλιά του ενός βρέθηκαν ανθρώπινα λείψανα, που πιστεύεται ότι είναι της Σεσίλια. Η επιχείρηση έγινε στις 27 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με δημοσιεύματα τοπικών μέσων ενημέρωσης.

Στην κοιλιά του ενός κροκόδειλου βρέθηκαν ανθρώπινα δόντια, οστά και μερικά νομίσματα. Ορισμένα από τα μέλη της οικογένειας της Cecelιa παρακολούθησαν την ανατριχιαστική εξέταση για να βοηθήσουν την αστυνομία να ταυτοποιήσει τα λείψανα.

Ο αναπληρωτής επικεφαλής της αστυνομίας της περιφέρειας Τατάου, επιθεωρητής Τζάμε Ρέις, επιβεβαίωσε: “Την Παρασκευή, παγιδεύτηκαν δύο κροκόδειλοι. ‘Ο πρώτος στο Hulu Sungai Sap περίπου στις 9.30 π.μ. με βάρος 1,2 τόνους και το δεύτερο ζώο πιάστηκε στις 13.20 μ.μ. με βάρος 1,3 τόνους, και τα δύο την ίδια ημέρα’.

