Λονδίνο: Συνελήφθη γνωστός ακροδεξιός ακτιβιστής ως ύποπτος για επίθεση σε σιδηροδρομικό σταθμό – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Η αστυνομία συνέλαβε τη Δευτέρα (4/8) τον Βρετανό ακροδεξιό ακτιβιστή Τόμι Ρόμπινσον, ως ύποπτο για επίθεση που φέρεται να διαπράχθηκε την περασμένη εβδομάδα σε σιδηροδρομικό σταθμό του Λονδίνου.

Η Βρετανική Αστυνομία Μεταφορών ανακοίνωσε ότι συνέλαβε έναν 42χρονο άνδρα στο αεροδρόμιο του Λούτον, βόρεια του Λονδίνου, «σε σχέση με επίθεση που σημειώθηκε στον σταθμό Σεντ Πάνκρας στις 28 Ιουλίου».

«Ο άνδρας αναζητούνταν για ανάκριση, αφού έφυγε από τη χώρα με προορισμό την Τενερίφη τις πρώτες ώρες της 29ης Ιουλίου, μετά το περιστατικό στον σταθμό Σεντ Πάνκρας», ανέφερε η ανακοίνωση.

Αν και το όνομα του Ρόμπινσον δεν αναφέρεται άμεσα στην ανακοίνωση, εκείνος εμφανίζεται σε βίντεο που κυκλοφόρησε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την περασμένη εβδομάδα, από το περιστατικό στον σταθμό Σεντ Πάνκρας.

Tommy Robinson, real name Stephen Yaxley-Lennon, seen in video near man lying on floor at St Pancras station.

Robinson is heard shouting “he came at me”.

Police confirm a man was hospitalised with serious injuries. Arrest enquiries ongoing. pic.twitter.com/D3odxTO6z0

— BPI News (@BPINewsOrg) July 29, 2025