Λίβερπουλ: Αυτοκίνητο έπεσε σε οπαδούς που πανηγύριζαν – 27 στο νοσοκομείο, 2 σε σοβαρή κατάσταση – Συγκλονίζουν τα βίντεο

Στους 27 ανέρχεται ο αριθμός των τραυματιών που νοσηλεύονται έπειτα από το θλιβερό περιστατικό στο Λίβερπουλ, όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε συγκεντρωμένους οπαδούς των «Reds», ενώ πανηγύριζαν την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την ομάδα τους παρακολουθώντας την πατροπαράδοτη παρέλαση της ομάδας.

Η Αστυνομία του Λίβερπουλ επιβεβαίωσε πως συνελήφθη ένα άτομο μετά το συμβάν, επισημαίνοντας σε επίσημη τοποθέτησή της: «Αυτή τη στιγμή ασχολούμαστε με αναφορές για τροχαία σύγκρουση (RTC) στο κέντρο της πόλης του Λίβερπουλ».

Σύμφωνα με το πρακτορείο PA Media, επικαλούμενο την Αστυνομία, συνελήφθη ένας 53χρονος λευκός Βρετανός άνδρας «…ύστερα από την εισβολή αυτοκινήτου σε συγκεντρωμένο πλήθος κατά τη διάρκεια της παρέλασης της Λίβερπουλ. Εκτεταμένες έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες που οδήγησαν σε αυτό το περιστατικό στο Λίβερπουλ».

Συγκλονιστικά βίντεο από την στιγμή που το όχημα πέφτει πάνω στο πλήθος

«Ακούσαμε μόνο το ποπ, ποπ, ποπ των ανθρώπων που χτυπήθηκαν από το καπό του αυτοκινήτου»

Ο Harry Rashid, 48 ετών, από το Solihull, βρισκόταν στην παρέλαση με τη σύζυγό του και τις δύο μικρές του κόρες όταν είδε τη σύγκρουση. Δήλωσε στην Telegraph: «Συνέβη σε απόσταση περίπου 3 μέτρων από εμάς.Ήμασταν απλά μέσα στο πλήθος και δεν είχαμε κανέναν έλεγχο για το πού θα βρισκόμασταν, επειδή ήταν ένας πολύ στενός δρόμος. Το όχημα ήρθε στα δεξιά μας. Εμφανίστηκε ακριβώς δίπλα από ένα ασθενοφόρο, το οποίο ήταν σταθμευμένο. Αυτό το γκρίζο μεταφορικό όχημα απλά ανέβηκε από τα δεξιά και απλά έπεσε πάνω σε όλους τους ανθρώπους στο πλάι μας. Ταξίδευε νότια, στην οδό Water Street, κατευθείαν προς την παραλία, όπου βρίσκονται οι αποβάθρες. Ήταν εξαιρετικά γρήγορο. Αρχικά, ακούσαμε μόνο το ποπ, ποπ, ποπ των ανθρώπων που χτυπήθηκαν από το καπό του αυτοκινήτου»

Συγκλονισμένος ο Κιρ Στάρμερ

Απ’ την πλευρά του, ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ τόνισε πως ενημερώνεται διαρκώς για το συμβάν στο Λίβερπουλ. «Οι σκηνές στο Λίβερπουλ είναι φρικτές. Οι σκέψεις μου είναι με όλους όσοι τραυματίστηκαν ή επηρεάστηκαν απ’ όλο αυτό. Θέλω να ευχαριστήσω την Αστυνομία και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για την άμεση και συνεχιζόμενη ανταπόκρισή τους σε αυτό το σοκαριστικό περιστατικό», ανέφερε ο Στάρμερ μέσω των social media.

Η ανακοίνωση της ομάδας

Απ’ την πλευρά της η Λίβερπουλ εξέδωσε ανακοίνωση, τονίζοντας πως βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με την αστυνομία για το συμβάν.

«Είμαστε σε άμεση επικοινωνία με την αστυνομία του Μέρσεϊσαϊντ σχετικά με το περιστατικό στην οδό Water που συνέβη προς το τέλος της παρέλασης των τροπαίων νωρίτερα σήμερα το βράδυ. Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με όσους έχουν πληγεί από αυτό το σοβαρό περιστατικό. Θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε την πλήρη υποστήριξή μας στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και στις τοπικές αρχές που αντιμετωπίζουν αυτό το περιστατικό”, ανέφερε η ανακοίνωση των «reds».

Ο 53χρονος οδηγός αυτοκινήτου που έπεσε πάνω σε συγκεντρωμένο πλήθος στο Λίβερπουλ την Δευτέρα (26/5) ενήργησε μόνος του, δεν πιστεύεται ότι είναι τρομοκρατία, αναφέρουν σε ενημέρωση οι αρχές. 27 άτομα τραυματίστηκαν, δύο εκ των οποίων βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.

«Πιστεύουμε ότι πρόκειται για ένα μεμονωμένο περιστατικό και δεν αναζητούμε προς το παρόν κανέναν άλλον», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου η βοηθός αστυνομικού διευθυντή της αστυνομίας του Μέρσεϊσαϊντ, Τζένι Σιμς, προσθέτοντας ότι συνελήφθη ένας 53χρονος Βρετανός. «Το περιστατικό δεν αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατικό», πρόσθεσε η ίδια.

Όλα έγιναν λίγες ώρες μετά την έναρξη της μεγάλης παρέλασης για την κατάκτηση του 20ού πρωταθλήματος της Λίβερπουλ, η οποία συγκέντρωσε τεράστια πλήθη στο κέντρο της πόλης.

Πήγαν να τον λιντσάρουν

Σε βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας αποτυπώνεται η στιγμή που το οργισμένο πλήθος προσπαθεί να λιντσάρει τον συλληφθέντα που φέρεται ότι προκάλεσε το ατύχημα.

Καρέ – καρέ η προσπάθεια των διασωστών να απεγκλωβίσουν τραυματία

Βίντεο που συγκλονίζουν από το περιστατικό στο Λίβερπουλ, όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε φιλάθλους, κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών στο πλαίσιο της παρέλασης για την κατάκτηση του πρωταθλήματος από τους «Reds» βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Σε ένα από αυτά αποτυπώνεται η προσπάθεια των αστυνομικών και των διασωστών να απεγκλωβίσουν από τις ρόδες του οχήματος που ενεπλάκη στο συμβάν έναν οπαδό της Λίβερπουλ.

Δείτε το βίντεο