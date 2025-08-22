Lil Nas X: Συνελήφθη ο γνωστός ράπερ για επίθεση σε αστυνομικό – Κρατείται σε φυλακή του Λος Άντζελες

Ο βραβευμένος με Grammy ράπερ, τραγουδιστής και στιχουργός Lil Nas X συνελήφθη στο Λος Άντζελες με την κατηγορία της επίθεσης σε αστυνομικό. Ο 26χρονος καλλιτέχνης, που γνώρισε διεθνή αναγνώριση μέσα από το τραγούδι «Old Town Road», εθεάθη τα ξημερώματα της Πέμπτης 21 Αυγούστου σε κεντρικό δρόμο της περιοχής Studio City, όπου παρουσίαζε αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά. Η εικόνα του προκάλεσε ανησυχία στους κατοίκους, οι οποίοι κάλεσαν την αστυνομία.

Σύμφωνα με τον υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων, Τσαρλς Μίλερ, «Μόλις έφτασαν οι αστυνομικοί, ο ύποπτος όρμησε εναντίον τους και τέθηκε υπό κράτηση. Μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο για πιθανή υπερβολική δόση και τέθηκε υπό κράτηση για ξυλοδαρμό σε αστυνομικό». Ο Lil Nas X, με το πραγματικό όνομα Μοντέρο Χιλ, κρατείται αυτή τη στιγμή στις φυλακές Valley στο Van Nuys.

🔥🚨BREAKING NEWS: Grammy award winning rapper Lil Nas X has been hospitalized after being spotted roaming nearly naked on the streets of Los Angeles at 4AM. TMZ claims it could be a possible OD. This comes after Lil Nas X reportedly ‘ruined his career’ by intentionally and… pic.twitter.com/pyTHkFMKTo — Dom Lucre | Breaker of Narratives (@dom_lucre) August 21, 2025

Την ίδια ώρα, βίντεο που δημοσίευσε το TMZ και κατέγραψε διερχόμενος οδηγός δείχνει τον ράπερ να τραγουδά, να μιλά ασταμάτητα για ένα πάρτι, να ποζάρει και να ζητά επίμονα το κινητό του. Σε άλλο στιγμιότυπο φαίνεται να φορά στο κεφάλι του έναν πορτοκαλί κώνο κυκλοφορίας, ενώ απευθυνόμενος σε κάποιον ακούγεται να λέει: «Μην αργήσεις στο πάρτι απόψε». Όταν τον ρώτησαν πού θα γίνει, απάντησε: «Ξέρεις πού θα γίνει». Σε κάποια άλλη στιγμή του βίντεο ακούγεται να λέει: «Δεν σου είπα να αφήσεις το τηλέφωνο κάτω; Ωχ, κάποιος θα χρειαστεί να πληρώσει γι’ αυτό!».