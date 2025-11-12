Λεπέν: Εάν δεν δικαιωθεί στο εφετείο, δεν θα είναι υποψήφια πρόεδρος το 2027 – Παραδίδει τη σκυτάλη στον Μπαρντελά

Η Μαρίν Λεπέν αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας του 2027, εάν δεν ανατραπεί η απαγόρευση συμμετοχής της που έχει επιβληθεί από το δικαστήριο, δηλώνοντας πως τότε θα παραδώσει τη σκυτάλη στον στενό της συνεργάτη Ζορντάν Μπαρντελά

Η αρχηγός της γαλλικής ακροδεξιάς, που έχει ήδη διεκδικήσει την προεδρία τρεις φορές, αναμένεται να εμφανιστεί εκ νέου στο δικαστήριο στις 13 Ιανουαρίου, στο πλαίσιο της έφεσης που έχει ασκήσει κατά της καταδίκης της για υπεξαίρεση κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου – κατηγορία την οποία αρνείται κατηγορηματικά.

Μετά την καταδίκη της, το δικαστήριο επέβαλε στην Λεπέν πενταετή απαγόρευση συμμετοχής στις εκλογές, ποινή που η εφετειακή απόφαση θα μπορούσε να ανατρέψει. Ωστόσο, όπως ξεκαθάρισε η ίδια, αν καταδικαστεί εκ νέου και δεν αθωωθεί, δεν προτίθεται να επιμείνει πολιτικά.

«Δεδομένου ότι το εφετείο αναμένεται να εκδώσει την απόφασή του τον Σεπτέμβριο, δεν πρόκειται να το αφήσω να τραβήξει περισσότερο», δήλωσε η Λεπέν στο ραδιόφωνο RTL.

Αν και η ακριβής ημερομηνία της ετυμηγορίας δεν θα γίνει γνωστή πριν από το τέλος της δίκης -γεγονός που της δίνει ένα περιθώριο να αναθεωρήσει τη στάση της- η Λεπέν φαίνεται αποφασισμένη να μην παρατείνει την αβεβαιότητα.

Η ίδια θα μπορούσε να προσφύγει σε ανώτερο δικαστήριο εάν η απόφαση του εφετείου δεν είναι ευνοϊκή, ωστόσο φάνηκε να αποκλείει αυτό το ενδεχόμενο. «Αν μου απαγορεύσουν να είμαι υποψήφια, αλλά το ανώτατο δικαστήριο αποφανθεί υπέρ μου τρεις ή τέσσερις μήνες αργότερα, τότε θα είναι πολύ αργά για να διεξαγάγω μια σωστή προεκλογική εκστρατεία», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η Λεπέν δήλωσε επίσης πως, σε περίπτωση που δεν μπορέσει να θέσει υποψηφιότητα, θα παραδώσει την ηγεσία στον 30χρονο προστατευόμενό της, Ζορντάν Μπαρντελά, ο οποίος θεωρείται το ανερχόμενο αστέρι του Εθνικού Συναγερμού (RN).

Δημοσκόπηση του ινστιτούτου Elabe που δημοσιεύθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα δείχνει τόσο τη Λεπέν όσο και τον Μπαρντελά να διατηρούν διψήφια διαφορά έναντι των πλησιέστερων αντιπάλων τους στις προθέσεις ψήφου για τον πρώτο γύρο των εκλογών.

