Λευκός Οίκος: Τρολάρει τον Ρούτε – Ανέβασε βίντεο με τον Τραμπ και το τραγούδι «Hey Daddy»

Η απόφαση του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε να χαρακτηρίσει «μπαμπάκα» τον Ντόναλντ Τραμπ πέρα από πολλά αρνητικά σχόλια φαίνεται ότι διασκέδασε εξαιρετικά τον Λευκό Οίκο.

Ο Μαρκ Ρούτε παρομοίασε τον Τραμπ με έναν «μπαμπάκα» ο οποίος κάποιες φορές χρειάζεται να χρησιμοποιήσει σκληρή γλώσσα όταν τα παιδιά του παραφέρονται, αναφερόμενος στις δηλώσεις που έκανε ο Αμερικανός Πρόεδρος για το Ισραήλ και το Ιράν. Ο Τραμπ αμέσως μετά την συμφωνία εκεχειρίας και με κίνδυνο να μην τηρηθεί είπε ότι οι δύο χώρες «δεν ξέρουν τι στο διάολο κάνουν».

Τώρα ο Λευκός Οίκος αποφάσισε να τρολάρει τον Ρούτε, ο οποίος επιχείρησε να δώσει διευκρινίσεις και να «μαζέψει» το σχόλιο του. Στον επίσημο λογαριασμό στο Χ ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε ένα βίντεο με μουσική από το τραγούδι του Usher «Hey Daddy (Daddy’s Home)» (σ.σ. Ε μπαμπάκα (ο μπαμπάκας επέστρεψε στο σπίτι)».

Στο βίντεο φαίνεται ο Ντόναλντ Τραμπ στην Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Χάγη μαζί με τους υπουργούς Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο και Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ. Η κάμερα δείχνει τις επαφές, τις ομιλίες αλλά και την συνέντευξη Τύπου του Αμερικανού Προέδρου ενώ ακούγεται το τραγούδι του Usher. Μάλιστα την ώρα που κατεβαίνει από την λιμουζίνα του ο Τραμπ για να παραστεί στην Σύνοδο περνάει και η λεζάντα «Daddy’s Home».

«O μπαμπάκας γύρισε σπίτι…. Ε ε ε μπαμπάκα. Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ , συμμετείχε στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στη Χάγη της Ολλανδίας», έγραψε στην ανάρτηση του ο Λευκός Οίκος.

🎶 Daddy’s home… Hey, hey, hey, Daddy.

President Donald J. Trump attended the NATO Summit in The Hague, Netherlands. pic.twitter.com/asJb5FD2Ii

— The White House (@WhiteHouse) June 26, 2025