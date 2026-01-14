Λαβρόφ: Προσηλωμένη στις συμφωνίες με Ιράν και Βενεζουέλα η Ρωσία – Οι ΗΠΑ κατακερματίζουν το διεθνές σύστημα

Σύνοψη από το

  • Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι η Ρωσία παραμένει προσηλωμένη στις συμφωνίες της με το Ιράν και τη Βενεζουέλα, τονίζοντας ότι καμία άλλη χώρα δεν θα μπορούσε να αλλάξει τη φύση των δεσμών της με το Ιράν.
  • Ο Λαβρόφ σημείωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ κατακερματίζουν το ίδιο το διεθνές σύστημα, αναλαμβάνοντας μια «παράνομη επιχείρηση» για την ανατροπή του ηγέτη της Βενεζουέλας και απειλώντας το Ιράν με επίθεση.
  • Υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε γειτονικές χώρες που φιλοξενούν αμερικανικά στρατεύματα ότι η Τεχεράνη θα προβεί σε αντίποινα κατά αμερικανικών βάσεων αν η Ουάσινγκτον υλοποιήσει τις απειλές να επέμβει λόγω των διαδηλώσεων στο Ιράν.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Σεργκέι Λαβρόφ
Φωτογραφία: AP

Η Ρωσία χρειάζεται να συνεχίσει να εργάζεται με το Ιράν για την εφαρμογή των διμερών τους συμφωνιών και καμία άλλη χώρα δεν θα μπορούσε να αλλάξει τη φύση των δεσμών ανάμεσα στη Ρωσία και το Ιράν, δήλωσε σήμερα ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στη Μόσχα.

Υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε σήμερα στο Reuters ότι η Τεχεράνη προειδοποίησε γειτονικές χώρες που φιλοξενούν αμερικανικά στρατεύματα ότι θα προβεί σε αντίποινα κατά αμερικανικών βάσεων αν η Ουάσινγκτον υλοποιήσει τις απειλές να επέμβει λόγω των διαδηλώσεων στο Ιράν.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών σημείωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ κατακερματίζουν το ίδιο το διεθνές σύστημα που η Ουάσινγκτον συνέβαλε να δημιουργηθεί, αναλαμβάνοντας μια, όπως είπε, παράνομη επιχείρηση για την ανατροπή του ηγέτη της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, και απειλώντας το Ιράν με επίθεση.

«Μιλάμε για μια κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου», δήλωσε ο Λαβρόφ για την αμερικανική επιχείρηση για τη σύλληψη του Μαδούρο, προσθέτοντας ότι η Μόσχα παραμένει προσηλωμένη στις συμφωνίες της με τη Βενεζουέλα, σύμμαχο της Ρωσίας.

Ο Λαβρόφ άφησε να εννοηθεί ότι οι ΗΠΑ, εγκαταλείποντας τις αρχές που είχαν προωθήσει για τόσο καιρό, βλάπτουν τη δική τους εικόνα.

«Οι Αμερικανοί συνάδελφοί μας φαίνονται αναξιόπιστοι όταν ενεργούν με αυτόν τον τρόπο», δήλωσε σε συνέντευξη που παραχώρησε με τον ομόλογό του της Ναμίμπια στη Μόσχα.

Αναφερόμενος παράλληλα στην Ουκρανία, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι η Ρωσία είναι ανοιχτή σε ειρηνευτικές συνομιλίες για τη χώρα αυτή, αλλά ότι οι συζητήσεις για εκεχειρία ενόψει μιας πλήρους ειρηνευτικής συμφωνίας απλώς δεν είναι σοβαρές.

Ερωτηθείς σχετικά με δημοσίευμα του Bloomberg, σύμφωνα με το οποίο ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ, και ο γαμπρός του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο Τζάρεντ Κούσνερ, επιδιώκουν να ταξιδέψουν στη Μόσχα για να συναντηθούν με τον Ρώσο Πρόεδρο, ο Λαβρόφ δήλωσε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει πει επανειλημμένως ότι είναι ανοιχτός σε σοβαρές συνομιλίες για την ειρήνη στην Ουκρανία.

Θα ήταν χρήσιμο, πρόσθεσε ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας, η Ουάσινγκτον να ενημερώσει τη Μόσχα για τις πιο πρόσφατες ειρηνευτικές προτάσεις για την Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Απλήρωτοι δεκάδες συμβασιούχοι στο Νοσοκομείο Λέρου

Έλλειψη σιδήρου: 12 φρούτα και λαχανικά που μπορούν να τον ανεβάσουν

Έρχονται νέα ειδοποιητήρια για απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας και ανασφάλιστα οχήματα – “Καθ’ οδόν” και τα βεβαιωμένα πρόστιμα

Διεθνείς αγορές: Σε υψηλά επίπεδα ρεκόρ τα χρηματιστήρια και τα πολύτιμα μέταλλα

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
14:16 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

Τραμπ: H Γροιλανδία πρέπει να είναι υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ – Οτιδήποτε λιγότερο από αυτό, δεν είναι αποδεκτό

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ενέτεινε τη ρητορική του σχετικά με την απόκτηση του ελέγχου...
13:41 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

Γιώργος Φίλης στον Realfm 97,8: Θεωρώ ότι σίγουρα θα υπάρξει κάποια κίνηση των Αμερικανών σε μία προσπάθεια αλλαγής καθεστώτος στο Ιράν

Για τις εξελίξεις στο Ιράν μίλησε ο διδάκτωρ γεωπολιτικής και καθηγητής γεωστρατηγικής, Γιώργο...
13:17 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

Γροιλανδία: Ένας «θησαυρός» σπάνιων ορυκτών στην καρδιά της Αρκτικής – Οι πλούσιοι αλλά ανεκμετάλλευτοι πόροι της

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Δανίας, Λαρς Λόκε Ράσμουσεν, και της Γροιλανδίας, Βίβιαν Μότζφελντ,...
12:12 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

Το Ιράν απειλεί ότι θα χτυπήσει αμερικανικές βάσεις σε περίπτωση επίθεσης των ΗΠΑ – Συναγερμός στο Κατάρ

Η Τεχεράνη προειδοποίησε τους συμμάχους των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή ότι θα επιτεθεί στις αμερικαν...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι