Λαγκάρντ: Η οικονομία της Ευρώπης δεν μπορεί να αναπτυχθεί χωρίς μετανάστες

Η οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα φαινόταν πολύ πιο αδύναμη μετά την πανδημία χωρίς τους ξένους εργάτες, δήλωσε το Σάββατο η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ.

Επιπλέον προειδοποίησε ότι οι υπεύθυνοι για την χάραξη των πολιτικών στην Ε.Ε. δεν πρέπει να αγνοήσουν τον ρόλο της μετανάστευσης, ακόμη και όταν αυτή τροφοδοτεί τις πολιτικές εντάσεις. Μιλώντας στο ετήσιο συμπόσιο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ στο Γουαϊόμινγκ, η Κριστίν Λαγκάρντ δήλωσε ότι η εισροή ξένης εργασίας βοήθησε την ευρωζώνη να απορροφήσει διαδοχικά σοκ, όπως η εκτίναξη του ενεργειακού κόστους και ο πληθωρισμός ρεκόρ, διατηρώντας παράλληλα ανέπαφες την ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας.

Η απασχόληση στο μπλοκ διευρύνθηκε κατά 4,1% από τα τέλη του 2021 και έως τα μέσα του 2025, σχεδόν σε αντιστοιχία με τα κέρδη του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ), σημείωσε η ίδια.

«Αν και αντιπροσώπευαν μόνο περίπου το 9% του συνολικού εργατικού δυναμικού το 2022, οι ξένοι εργαζόμενοι ευθύνονται για το ήμισυ της ανάπτυξής του τα τελευταία τρία χρόνια», δήλωσε η Λαγκάρντ.

Παράλληλα πρόσθεσε ότι χωρίς αυτή τη συμβολή, «οι συνθήκες στην αγορά εργασίας θα μπορούσαν να είναι πιο σφιχτές και η παραγωγή χαμηλότερη».

«Η μετανάστευση θα μπορούσε, κατ’ αρχήν, να διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στην ανακούφιση της έλλειψης εργατικού δυναμικού καθώς οι γηγενείς πληθυσμοί γερνούν. Αλλά οι πιέσεις της πολιτικής οικονομίας μπορεί να περιορίζουν όλο και περισσότερο τις εισροές», είπε η επικεφαλής της ΕΚΤ.

Τόνισε ότι η αγορά εργασίας της Ευρώπης έχει βγει από τα πρόσφατα σοκ σε «απροσδόκητα καλή κατάσταση». Ωστόσο προειδοποίησε ότι δεν πρέπει να υποθέτουμε ότι αυτή η δυναμική θα διαρκέσει καθώς η δημογραφική παρακμή, οι πολιτικές αντιδράσεις και οι μεταβαλλόμενες προτιμήσεις των εργαζομένων εξακολουθούν να απειλούν την ανθεκτικότητα της ευρωζώνης.

Λαγκάρντ: Η οικονομία της Ευρώπης δεν μπορεί να αναπτυχθεί χωρίς μετανάστες

