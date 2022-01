Κορονοϊός: Πέθανε βρέφος τριών εβδομάδων στο Κατάρ

Ένα βρέφος μόλις τριών εβδομάδων υπέκυψε εξαιτίας λόγω επιπλοκών που του προκάλεσε ο κορονοϊός. Πρόκειται για μια σπάνια περίπτωση, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές του Κατάρ.

Γενικά, η θνητότητα εξαιτίας της νόσου που προκαλεί ο νέος κορονοϊός είναι ιδιαίτερα περιορισμένη στα παιδιά, αλλά οι υγειονομικές αρχές αρκετών χωρών καταγράφουν περισσότερα κρούσματα στις τάξεις τους αφότου άρχισε η εξάπλωση της παραλλαγής Όμικρον.

«Ένα βρέφος τριών εβδομάδων δυστυχώς απεβίωσε εξαιτίας βαριάς λοίμωξης οφειλόμενης στην COVID-19», ανέφερε σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε το υπουργείο Υγείας.

Ministry of Public Health Confirms the Death of 3-Week-Old Baby from COVID- 19 pic.twitter.com/xnUWQ9m2Ov

— وزارة الصحة العامة (@MOPHQatar) January 16, 2022