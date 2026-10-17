Κίνα: Δηλητηρίασαν εκατοντάδες παιδιά με μόλυβδο γιατί ήθελαν να φαίνονται πιο όμορφα τα γεύματα

Συγκλονίζει η υπόθεση δηλητηρίασης παιδιών στην πόλη Τιανσούι της επαρχίας Γκανσού στην Κίνα, όπου ιδιοκτήτρια νηπιαγωγείου καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη μαζί με πέντε μέλη του προσωπικού της γιατί έβαφε τα φαγητά που μοιράζονταν για να βελτιώσουν την παρουσίασή τους. Η δικαστική απόφαση ήρθε μετά την επιβεβαίωση ότι περισσότερα από 230 παιδιά υπέστησαν δηλητηρίαση από φαγητό με εξαιρετικά υψηλά επίπεδα μολύβδου τα οποία σερβίρονταν καθημερινά.

Η Λι Χουϊφάνγκ, ιδιοκτήτρια του νηπιαγωγείου Heshi Peixin στην πόλη έλαβε την υψηλότερη δυνατή ποινή για την παραγωγή και διάθεση τοξικών τροφίμων. Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, το δικαστήριο διέταξε επίσης τη δέσμευση 500.000 γιουάν από την περιουσία της, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 66.000 ευρώ. Ο διευθυντής του ίδιου νηπιαγωγείου δεν γλίτωσε τη δικαιοσύνη, καθώς καταδικάστηκε σε 15ετή φυλάκιση με πρόστιμο 300.000 γιουάν, ποσό που αγγίζει τις 40.000 ευρώ. Τέσσερα ακόμη μέλη του προσωπικού που εργάζονταν στην κουζίνα του εκπαιδευτικού ιδρύματος έλαβαν ποινές φυλάκισης από έξι έως οκτώ χρόνια. Τον Ιούλιο του 2025, συναγερμός σήμανε όταν 247 μαθητές και εργαζόμενοι του νηπιαγωγείου εμφάνισαν ανησυχητικά υψηλές συγκεντρώσεις μολύβδου στο αίμα τους. Τα παιδιά είχαν αρχίσει να παρουσιάζουν συμπτώματα ασθένειας, γεγονός που οδήγησε σε άμεσες εξετάσεις. Η επίσημη έρευνα αποκάλυψε σοκαριστικά στοιχεία για τη δηλητηρίαση. Οι μάγειρες του Heshi Peixin χρησιμοποιούσαν μη βρώσιμη βαφή στο φαγητό των παιδιών με στόχο να βελτιώσουν την εμφάνιση των γευμάτων και να προσελκύσουν περισσότερους μαθητές. Η βαφή έφερε σαφή ένδειξη ότι δεν προορίζεται για κατανάλωση.

Πώς ξεκίνησε η έρευνα

Οι εργαστηριακές αναλύσεις έφεραν στο φως τρομακτικά ευρήματα. Τα δείγματα φαγητού που εξετάστηκαν περιείχαν μόλυβδο σε συγκεντρώσεις 2.000 φορές υψηλότερες από το επίσημο όριο ασφαλείας που ισχύει στην Κίνα. Το δικαστήριο διαπίστωσε ότι οι τέσσερις κατηγορούμενοι ενεργούσαν με εντολή της ιδιοκτήτριας και του διευθυντή, προσθέτοντας συστηματικά τοξικά συστατικά στα γεύματα. Η έρευνα ξεκίνησε όταν 235 παιδιά από το νηπιαγωγείο χρειάστηκαν επείγουσα ιατρική θεραπεία για δηλητηρίαση από μόλυβδο. Τα παιδιά είχαν καταναλώσει κέικ με κόκκινους χουρμάδες στον ατμό και ψωμάκια με λουκάνικο και καλαμπόκι. Οι μετρήσεις έδειξαν ότι το κέικ περιείχε 1.052 mg/kg μολύβδου, ενώ τα ψωμάκια 1.340 mg/kg, όταν το εθνικό όριο ασφαλείας είναι μόλις 0,5 mg/kg.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η δηλητηρίαση από μόλυβδο αποτελεί ιδιαίτερη απειλή για τα μικρά παιδιά. Η έκθεση σε τοξικά επίπεδα μολύβδου μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στον εγκέφαλο και στο κεντρικό νευρικό σύστημα των παιδιών, επηρεάζοντας την ανάπτυξή τους.

Η υπόθεση έλαβε ακόμη πιο σκοτεινές διαστάσεις όταν οι Αρχές ανακάλυψαν προσπάθεια συγκάλυψης. Δεκάδες επαρχιακοί αξιωματούχοι και υπάλληλοι νοσοκομείου εμπλέκονταν σε σχέδιο παραποίησης των εξετάσεων αίματος των παιδιών. Οι ίδιοι είχαν δεχθεί δωροδοκίες από επενδυτή του νηπιαγωγείου, προσπαθώντας να κρύψουν τη δηλητηρίαση και να προστατεύσουν τους υπεύθυνους