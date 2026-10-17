Λιμόζ: Στις φλόγες τυλίχθηκε το ιστορικό Δημαρχείο έπειτα απο εκτεταμένα επεισόδια διαδηλωτών- Δείτε βίντεο – Είχε ανεγερθεί το 1883

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Διεθνή Νέα

Πυρκαγιά/Δημαρχείο Λιμόζ
Πηγή: Facebook
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Σε εμπόλεμη ζώνη μετατράπηκε το κέντρο της Λιμόζ στη Γαλλία, το βράδυ του Σαββάτου (17/10/2026), όταν ειρηνική διαδήλωση ενάντια στο αυξανόμενο κόστος διαβίωσης, κλιμακώθηκε σε σοβαρά επεισόδια. Η πόλη βρίσκεται αντιμέτωπη με μια ανυπολόγιστη πολιτιστική και υλική καταστροφή, καθώς το ιστορικό της δημαρχείο παραδόθηκε στις φλόγες, ενώ εκτεταμένες λεηλασίες και συγκρούσεις σημειώθηκαν σε κεντρικούς δρόμους.

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Το χρονικό της επίθεσης και η κατάρρευση του κτιρίου

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας «Le Parisien», έπειτα από το πέρας της πορείας, ομάδα κουκουλοφόρων επιτέθηκε στο Δημαρχείο της Λιμόζ, ένα εμβληματικό κτίριο του 1883, εμπνευσμένο αρχιτεκτονικά από το Δημαρχείο του Παρισιού.

Αφού πυρπόλησαν όχημα της δημοτικής αστυνομίας, εισέβαλαν στο εσωτερικό σπάζοντας τις γυάλινες προσόψεις και έθεσαν πυρκαγιά. Η φωτιά επεκτάθηκε ταχύτατα στη στέγη και την ανατολική πτέρυγα, προκαλώντας την κατάρρευση του καμπαναριού λίγο πριν τις 21:00.

Παρά τις προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων, ο νομάρχης της Haute-Vienne, δήλωσε πως το μεγαλύτερο μέρος του κτιρίου θεωρείται πλέον κατεστραμμένο.

 

Εκτός ελέγχου η κατάσταση στους δρόμους

Παράλληλα με την πυρκαγιά στο δημαρχείο, τα επεισόδια επεκτάθηκαν στο εμπορικό κέντρο και στις περιφερειακές οδικές αρτηρίες. Στον τοπικό ανισόπεδο κόμβο πυρπολήθηκε περιπολικό της Εθνικής Αστυνομίας, ενώ στο κέντρο της πόλης σημειώθηκαν λεηλασίες καταστημάτων. Γύρω από τη Νομαρχία, οι αστυνομικές δυνάμεις δέχθηκαν επίθεση με ρίψεις αντικειμένων και ναυτικών φωτοβολίδων, απαντώντας με ευρεία χρήση χημικών.

 

Εκατοντάδες συλλήψεις

Η εικόνα του φλεγόμενου δημαρχείου προκάλεσε οργή και θλίψη στους κατοίκους και το προσωπικό του δήμου, που παρακολουθούσαν αμήχανοι. Σύμφωνα με τον Υπουργείο Εσωτερικών, οι διαδηλωτές πανελλαδικά ανήλθαν σε 800.000.

 


Ο Υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιέζ, ανακοίνωσε περισσότερες από 400 προσαγωγές και συλλήψεις, σημειώνοντας πως στην πλειονότητά τους, οι συλληφθέντες ήταν ανήλικοι.

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