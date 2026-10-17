Νέες ανακαλύψεις στην αρχαία Αρσινόη: Στο φως κτίσματα της ελληνικής πόλης που ίδρυσε η βασίλισσα της Αιγύπτου στην Αιτωλία

Μια πρωτοποριακή αρχαιολογική συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Κίνας φέρνει στο φως τα θαμμένα μυστικά μιας ξεχασμένης πόλης στην καρδιά της Αιτωλοακαρνανίας. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται η αρχαία Αρσινόη, μια πόλη με μοναδική ιστορία που συνδέει την ελληνική ενδοχώρα με το πανίσχυρο βασίλειο των Πτολεμαίων της Αιγύπτου.

Η πρώτη ανασκαφική περίοδος ολοκληρώθηκε ήδη με εξαιρετικά ενδιαφέροντα ευρήματα. Μια κοινή ελληνοκινεζική ομάδα ολοκλήρωσε την πρώτη της ανασκαφική περίοδο στο Αγγελόκαστρο, στη δυτική Ελλάδα, όπου ένα χωριό εξελίχθηκε στην πόλη της Αρσινόης χάρη σε μια βασίλισσα της Αιγύπτου.

Το δίκτυο των Πτολεμαίων και η Αρσινόη του Αχελώου

Η ομάδα έφερε στο φως ένα τετράγωνο κτίσμα με κιονοστοιχία στην αυλή, αλλά κανείς δεν μπορεί ακόμη να πει με βεβαιότητα πότε χτίστηκε ή ποια ήταν η χρήση του. Οι αρχαίοι γεωγράφοι κατέγραφαν πολλές πόλεις με το όνομα Αρσινόη, από την Κύπρο μέχρι την Κιλικία (στη σημερινή νότια Τουρκία) και από την Έφεσο μέχρι τον κόλπο του Σουέζ.

Οι περισσότερες από αυτές συνδέονταν με τους Πτολεμαίους, τη δυναστεία που κυβέρνησε την Αίγυπτο μετά τον θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Μία εξ αυτών, ωστόσο, βρίσκεται μακριά από τον Νείλο· βρισκόταν στην ελληνική ενδοχώρα, στην περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας, δίπλα στον ποταμό Αχελώο.

Κοντά στο χωριό Αγγελόκαστρο, μια ομάδα Ελλήνων και Κινέζων αρχαιολόγων μόλις ολοκλήρωσε την πρώτη ανασκαφική περίοδο μιας έρευνας, την οποία οι δύο χώρες συνδιοργανώνουν για πρώτη φορά.

Σύμφωνα με το ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, οι εργασίες πεδίου ολοκληρώθηκαν τον Ιούλιο του 2026 και αποτελούν το εναρκτήριο στάδιο ενός πενταετούς προγράμματος (2026–2030).

Οι εταίροι είναι το Υπουργείο, η Κινεζική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα και η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας, η περιφερειακή υπηρεσία που μεριμνά για την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής. Την διεύθυνση του έργου έχει η Ολυμπία Βικάτου, γενική γραμματέας του Υπουργείου.

Από την κινεζική πλευρά, επικεφαλής είναι ο Li Xinwei, διευθυντής της σχολής. Η κινεζική καθημερινή εφημερίδα Global Times το περιγράφει ως την πρώτη ανασκαφή πεδίου που πραγματοποιούν από κοινού οι δύο χώρες.

Από την αρχαία Κωνώπη στη βασιλική μετονομασία

Για να κατανοήσει κανείς τι αναζητά η ομάδα, βοηθά να ξεκινήσει από το όνομα. Πριν ονομαστεί Αρσινόη, η τοποθεσία ονομαζόταν Κωνώπη και ήταν κάτι περισσότερο από ένα χωριό. Τα σύγχρονα γεωγραφικά λεξικά, τα οποία συγκεντρώνουν όσα έγραψαν οι αρχαίοι συγγραφείς, αποδίδουν την ανάπτυξή της στην Αρσινόη Β΄, κόρη του Πτολεμαίου Α΄ και σύζυγο του ίδιου της του αδελφού, Πτολεμαίου Β΄ του Φιλαδέλφου.

Ο Στράβων τοποθετεί την πόλη σε αυτό το τμήμα της Αιτωλίας (Γεωγραφικά, Χ, 2, 22). Ο Πολύβιος την αποκαλεί Κωνώπη όταν αφηγείται την ιστορία του Συμμαχικού Πολέμου (220–217 π.Χ.), μιας σύγκρουσης μεταξύ της Αιτωλικής Συμπολιτείας και μιας συμμαχίας υπό την ηγεσία του Φιλίππου Ε΄ της Μακεδονίας, αν και σε άλλα σημεία χρησιμοποιεί ήδη το όνομα Αρσινόη.

Ο Κικέρων την ονομάζει απευθείας με το όνομα της βασίλισσας.

Η πόλη βρισκόταν κοντά στην ανατολική όχθη του Αχελώου, περίπου είκοσι στάδια από ένα πέρασμα (πόρο) του ποταμού. Ανάλογα με την τιμή που δίνει κανείς σε αυτή την ελληνική μονάδα μήκους, η απόσταση αντιστοιχεί σε περίπου 3 έως 4 χιλιόμετρα.

Η παραποτάμια θέση του χώρου υποδηλώνει ότι ενδέχεται να αποτελούσε σημαντικό σταυροδρόμι για ταξίδια και εμπόριο, όπως δήλωσε ο Λι Σινγουέι (Li Xinwei) στους Global Times. Η εξέταση αυτής της υπόθεσης αποτελεί ένα από τα βασικά ερωτήματα που θα διερευνήσει το νέο ερευνητικό έργο.

Η μυθιστορηματική ζωή της Αρσινόης Β’ και το αποτύπωμά της

Η ζωή της ίδιας της βασίλισσας θυμίζει μυθιστόρημα. Η Αρσινόη Β’ γεννήθηκε γύρω στο 316 π.Χ. και, ενώ ήταν ακόμη στην εφηβεία, παντρεύτηκε τον κατά πολύ μεγαλύτερό της Λυσίμαχο, βασιλιά της Θράκης. Μετά τον θάνατό του, το 281 π.Χ., κατέφυγε στην Αίγυπτο.

Γύρω στο 277 π.Χ. παντρεύτηκε τον αδελφό της, Πτολεμαίο Β’, και κυβέρνησε στο πλευρό του μέχρι τον θάνατό της, το 270 ή 268 π.Χ. Το ζευγάρι έμεινε γνωστό ως «Φιλάδελφοι», και μετά τον θάνατό της θεσπίστηκε επίσημη λατρεία προς τιμήν της.

Η απώλειά της σημειώθηκε μόλις λίγα χρόνια πριν από το ξέσπασμα του Πρώτου Καρχηδονιακού Πολέμου μεταξύ Ρώμης και Καρχηδόνας, το 264 π.Χ. Αυτό που αποσιωπούν οι ιστορικές πηγές είναι το πότε η βασίλισσα έδειξε ενδιαφέρον για την Κωνώπη ή γιατί επέλεξε τη συγκεκριμένη γωνιά της Αιτωλίας.

Παραμένει επίσης άγνωστο ποιες ακριβώς πολεοδομικές αλλαγές υπέστη το χωριό μόλις μετονομάστηκε σε Αρσινόη.

Τα γεωγραφικά λεξικά προσθέτουν μία ακόμη λεπτομέρεια: σε κοντινή απόσταση βρισκόταν μια πόλη ονόματι Λυσιμαχεία, η οποία πιθανότατα ιδρύθηκε από την ίδια τη βασίλισσα στη μνήμη του πρώτου της συζύγου, δίνοντας τελικά το όνομά της και στη γειτονική λίμνη. Εάν συνέβη αυτό, η Αρσινόη Β’ θα είχε αφήσει δύο αποτυπώματα σε αυτό το μέρος της Ελλάδας αντί για ένα.

Οι ανασκαφές στην Κακαβαριά: Τι ήρθε στο φως

Οι ανασκαφές επικεντρώθηκαν σε μια τοποθεσία που ονομάζεται Κακαβαριά, όπου είχαν ήδη εντοπιστεί κατάλοιπα της αρχαίας Αρσινόης. Η ομάδα επέκτεινε την περιοχή που είχε ανασκαφεί πριν από χρόνια από τον Λάζαρο Κολώνα, τον Έλληνα αρχαιολόγο με πλούσιο συγγραφικό και ερευνητικό έργο για διάφορες θέσεις της περιοχής, μεταξύ των οποίων η Καλυδώνα, η Χαλκίδα της Αιτωλίας, η Νέα Πλευρώνα και η Πάλαιρος.

Οι νέες εργασίες βοήθησαν στην τεκμηρίωση των παλαιότερων ευρημάτων και στην αναζήτηση στοιχείων για την πολεοδομική οργάνωση του οικισμού. Το πλέον εντυπωσιακό στοιχείο είναι ένα κτίριο που είχε αποκαλύψει εν μέρει ο Κολώνας.

Τα νεότερα δεδομένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου, δείχνουν ένα επιμελώς κατασκευασμένο τετράγωνο οικοδόμημα με κεντρική αυλή που περιβάλλεται από κίονες, αυτό που οι αρχαιολόγοι ονομάζουν περιστύλιο. Τέτοιου είδους αυλές ήταν κοινές σε πλούσιες κατοικίες και δημόσια κτίρια σε όλο τον ελληνικό κόσμο, καθώς επέτρεπαν στο φως και τον αέρα να εισχωρούν στα γύρω δωμάτια.

Το κτίριο φέρει επίσης ίχνη επισκευών και πολλαπλών φάσεων χρήσης, γεγονός που υποδηλώνει ότι παρέμεινε όρθιο για μεγάλο χρονικό διάστημα και προσαρμόστηκε σε νέες ανάγκες. Το Υπουργείο προσθέτει ότι το οικοδόμημα παρουσιάζει ομοιότητες με κτίρια σε άλλες θέσεις της Αιτωλοακαρνανίας, όπως στην Καλυδώνα.

Τα κινητά ευρήματα και η πρόκληση της χρονολόγησης

Η συγκεκριμένη πόλη, διάσημη στην ελληνική μυθολογία ως η πατρίδα του Καλυδώνιου Κάπρου, αποτελεί σήμερα ένα από τα βασικά πεδία αρχαιολογικής έρευνας στην περιοχή. Ένα ελληνοδανικό ερευνητικό πρόγραμμα εργάζεται εκεί από το 2001, και μία από τις κατευθύνσεις της έρευνάς του αφορούσε μια οικία της ελληνιστικής περιόδου (των τριών περίπου αιώνων μετά τον θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου) στην κάτω ακρόπολη.

Η ανακοίνωση πάντως δεν διευκρινίζει σε ποια ακριβώς κτίρια της Καλυδώνας αναφέρεται, ούτε σε ποια χαρακτηριστικά βασίζεται η σύγκριση. Ανάμεσα στα αντικείμενα που ήρθαν στο φως περιλαμβάνονται κεραμίδια στέγης, ηγεμόνες καλυπτήρες με ανθεμωτή διακόσμηση (ακροκέραμα), κεραμική, χάλκινα νομίσματα και οστά ζώων.

Το σύνολο των ευρημάτων βρίσκεται ακόμη στο στάδιο του καθαρισμού και της μελέτης, και μόνο μετά την ολοκλήρωσή του θα πραγματοποιηθεί η ακριβής ταύτιση και χρονολόγησή τους. Μέχρι τότε, δεν υπάρχει δημοσιευμένη χρονολογία για το κτίριο, επομένως οποιαδήποτε ημερομηνία κυκλοφορεί θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με ιδιαίτερη επιφύλαξη.

Το ενδιαφέρον του Πεκίνου: Γιατί η Κίνα κάνει ανασκαφές στην Ελλάδα

Η κινεζική παρουσία στο Αγγελόκαστρο αποτελεί συνέχεια μιας πρόσφατης θεσμικής πρωτοβουλίας. Η Κινεζική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα παρουσιάστηκε τον Νοέμβριο του 2024, στο πλαίσιο του πρώτου Παγκόσμιου Συνεδρίου Κλασικών Σπουδών στο Πεκίνο, με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Xinhua να τη χαρακτηρίζει ως το πρώτο ίδρυμα αυτού του είδους που ιδρύεται στην Ελλάδα από ασιατική χώρα. Το εγχείρημα προωθείται από την Κινεζική Ακαδημία Κοινωνικών Επιστημών, με βασικό εταίρο το ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, ενώ η πραγματοποίηση ανασκαφών σε ελληνικό έδαφος συγκαταλέγεται στους δεδηλωμένους στόχους της.

Ο Λι Σινγουέι τοποθέτησε τον αρχαιολογικό χώρο σε ένα χρονικό πλαίσιο λιγότερο οικείο στο δυτικό κοινό. Όπως εξήγησε στους Global Times, η ελληνιστική περίοδος συμπίπτει στην Κίνα με το τέλος της περιόδου των Εμπόλεμων Κρατών —μιας εποχής αιώνων συγκρούσεων μεταξύ αντίπαλων βασιλείων— καθώς και με τη δυναστεία των Χαν.

Πρόκειται για μια υπενθύμιση ότι η Αρσινόη της Αιγύπτου και η Κίνα, που τότε βρισκόταν στα πρόθυρα της ενοποίησής της, υπήρξαν σύγχρονες. Η βασίλισσα πέθανε περίπου μισό αιώνα προτού το κράτος των Τσιν ολοκληρώσει αυτή την ενοποίηση, το 221 π.Χ. Την ίδια εποχή, η περιοχή ανήκε στην Αιτωλική Συμπολιτεία, μια ομοσπονδία πόλεων που έφτασε να ελέγχει τους Δελφούς και διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο στην ελληνική πολιτική σκηνή κατά τον 3ο αιώνα π.Χ.

Τεχνολογίες αιχμής και μελλοντικά ερωτήματα

Το πενταετές πλάνο περιλαμβάνει περαιτέρω ανασκαφές, μελέτη των οχυρώσεων της πόλης, καθώς και τη χρήση μεθόδων που επιτρέπουν τη χαρτογράφηση του υπεδάφους χωρίς εκσκαφή, όπως η γεωφυσική διασκόπηση και η τηλεπισκόπηση.

Η ερευνητική ομάδα σκοπεύει επίσης να πραγματοποιήσει επιφανειακή έρευνα στο πεδίο και να μελετήσει το ανάγλυφο και τα ιζήματα του εδάφους, κάτι που κρίνεται ιδιαίτερα χρήσιμο για έναν χώρο που βρίσκεται δίπλα σε ποτάμι.

Ο δεδηλωμένος στόχος είναι να γίνει κατανοητή η πολεοδομική οργάνωση της Αρσινόης, η ιστορία της και ο τρόπος με τον οποίο εξελίχθηκε στο πέρασμα του χρόνου. Προς το παρόν, τα πλέον θεμελιώδη ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα.

Είναι άγνωστο πότε ανεγέρθηκε το κτίριο στην Κακαβαριά, αν επρόκειτο για μια πολυτελή κατοικία ή για έναν δημόσιο χώρο, καθώς και αν είχε οποιαδήποτε άμεση σχέση με τη βασίλισσα το όνομα της οποίας έφερε η πόλη.

Επίσης, δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη ποιο τμήμα των ανασκαφικών καταλοίπων ανήκει στο χωριό Κωνώπη και ποιο στην επεκταθείσα Αρσινόη. Οι επόμενες ανασκαφικές περίοδοι αναμένεται να δείξουν αν κάτω από αυτή την περίστυλη αυλή κρύβεται κάτι περισσότερο από ένα απλώς καλοχτισμένο σπίτι.