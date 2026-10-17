Μελόνι: Το να διαδηλώνεις αποτελεί δικαίωμα, το να καταστρέφεις τις πόλεις όχι

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Διεθνή Νέα

Μελόνι
Φωτογραφία: AP
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Να καταδικάσει τα επεισόδια στις διαδηλώσεις που έγιναν στην Ιταλία, κάλεσε η Τζόρτζια Μελόνι την αντιπολίτευση, σημειώνοντας πως «η σιωπή είναι απαράδεκτη».

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν χθες και σήμερα σε πολλές ιταλικές πόλεις και σε συγκρούσεις μερίδας διαδηλωτών με τις δυνάμεις της αστυνομίας.

«Το να διαδηλώνεις αποτελεί δικαίωμα, το να καταστρέφεις τις πόλεις μας όχι. Ανανεώνω το αίτημά μου προς την αντιπολίτευση: δεν πρέπει να είναι ασαφής πάνω σε αυτό το θέμα. Πρέπει να καταγγείλει με σαφήνεια τη βία και να κάνει έκκληση για ειρηνική διεξαγωγή κάθε κινητοποίησης. Η απόρριψη πρέπει να είναι ομόφωνη. Κάθε δισταγμός μετατρέπεται σε δικαιολογία. Η σιωπή είναι απαράδεκτη», είπε η Μελόνι.

Η γραμματέας του κεντροαριστερού Δημοκρατικού Κόμματος Έλι Σλάιν είχε καταδικάσει νωρίτερα τη βία που καταγράφηκε χθες στην κινητοποίηση στο Τορίνο εκφράζοντας «όλη της την αλληλεγγύη, όπως και του κόμματός της, στους αστυνομικούς, στους δημοσιογράφους και στην πόλη του Τορίνο που δέχθηκαν εγκληματική επίθεση από βίαιες, οργανωμένες ομάδες με καλυμμένο το πρόσωπο».

40 τραυματίες στο Μιλάνο

Στο μεταξύ, σύμφωνα με τον μέχρι τώρα απολογισμό, τουλάχιστον 40 διαδηλωτές και δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν σήμερα το απόγευμα στα επεισόδια που σημειώθηκαν στο Μιλάνο.

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