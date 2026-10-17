Κοντογεώργης: Η κοινωνική ανάγκη επιβάλλει να πάρουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μέτρα για το κόστος διαβίωσης

Η στήριξη του πρωτογενούς τομέα, η αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και η διασφάλιση της δημοσιονομικής σταθερότητας βρέθηκαν στο επίκεντρο των δηλώσεων του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάση Κοντογεώργη, στο Ert News.

Ο ίδιος παρουσίασε τον σχεδιασμό για τις αγροτικές ενισχύσεις, τις πληρωμές μέσω ΟΣΔΕ και τα μέτρα ελάφρυνσης των παραγωγών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις δυνατότητες πρόσθετης στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στην αύξηση του ενεργειακού κόστους, υπογραμμίζοντας την ανάγκη συντονισμένων ευρωπαϊκών παρεμβάσεων.

Στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής, διαβεβαίωσε ότι η συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ, θα συνεχιστεί απρόσκοπτα, ενώ τοποθετήθηκε και για τη μεταναστευτική πολιτική και τις πολιτικές εξελίξεις στον χώρο της αντιπολίτευσης. Κεντρικό μήνυμα των παρεμβάσεών του ήταν η συνέχιση της στήριξης με στοχευμένα μέτρα, προσεκτικούς δημοσιονομικούς χειρισμούς και έμφαση στην κοινωνική συνοχή.

«Πρωτογενής τομέας σημαίνει ασφαλής, βιώσιμη χώρα»

Αναφερόμενος στον πρωτογενή τομέα, ο κ. Κοντογεώργης σημείωσε ότι φέτος εφαρμόζεται νέα αίτηση ΟΣΔΕ, ενώ ξεπερνιούνται και ορισμένα τελευταία τεχνικά ζητήματα, με αποτέλεσμα ο ρυθμός υποβολής των αιτήσεων να αυξάνεται διαρκώς.

Όπως ανέφερε, μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, υπάρχει προγραμματισμός τόσο για προκαταβολές όσο και για εξοφλήσεις. Παράλληλα, πέραν της ενίσχυσης στα λιπάσματα, από την 1η Νοεμβρίου οι αγρότες θα έχουν αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο, στην αντλία.

Έκανε, επίσης, αναφορά στο αίτημα των αγροτών προς τη ΔΕΗ για τη δυνατότητα εξόφλησης των λογαριασμών ρεύματος σε διάστημα έξι μηνών, όπως συζητήθηκε στη συνάντησή τους με τον πρωθυπουργό πριν από λίγες ημέρες στη Λάρισα.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη διασφάλιση των ευρωπαϊκών πόρων για τον πρωτογενή τομέα, τονίζοντας ότι η προστασία των πόρων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) και της πολιτικής συνοχής αποτελεί προτεραιότητα για την Ελλάδα.

«Για εμάς πρωτογενής τομέας το επόμενο διάστημα σημαίνει ασφαλής, βιώσιμη χώρα, ασφαλής, βιώσιμη ύπαιθρος», ανέφερε, ξεκαθαρίζοντας, αναφορικά με τη διαπραγμάτευση για τον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ότι «η δική μας διεκδίκηση και θα σας έλεγα και απαρέγκλιτη στάση ως προς το θέμα, είναι ότι σε καμία περίπτωση δεν θα δεχθούμε περικοπές σε αυτό», υπογράμμισε ο κ. Κοντογεώργης.

«Ένα καλό πρώτο βήμα» τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Περνώντας στην ενεργειακή κρίση, ο κ. Κοντογεώργης χαρακτήρισε «ένα καλό πρώτο βήμα», τα συμπεράσματα του πρόσφατου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, επισημαίνοντας ότι αποτυπώνεται η ανάγκη συντονισμένης ευρωπαϊκής δράσης και αναγνωρίζονται οι ιδιαίτερες συνθήκες κάθε χώρας, ζήτημα που είχε θέσει ο πρωθυπουργός, με την επιστολή του.

Μέχρι να υπάρξουν περαιτέρω ευρωπαϊκές αποφάσεις, τόνισε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει τους πολίτες «με βάση το εθνικό μας οπλοστάσιο», αξιολογώντας σε τακτά χρονικά διαστήματα την εξέλιξη της κατάστασης.

«Δεν μπορούμε εμείς να γυρίσουμε μετά από δεκαπέντε, είκοσι μέρες να πούμε «ξέρετε παιδιά, συγγνώμη, λάθος». Αυτά δεν χωρούν σε αυτές τις περιπτώσεις», σημείωσε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη προσεκτικής αξιολόγησης των δεδομένων, πριν από τη λήψη αποφάσεων.

Για το ενδεχόμενο πρόσθετων παρεμβάσεων, υπογράμμισε ότι η ελληνική οικονομία διαθέτει περισσότερους πόρους χάρη στην ανάπτυξη και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, ωστόσο υπάρχουν όρια στις εθνικές δυνατότητες.

Διευκρίνισε, παράλληλα, ότι η ελληνική πρόταση δεν αφορά μια μόνιμη και γενική εξαίρεση από τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες, αλλά τη δυνατότητα πρόσθετης στήριξης, δεδομένου ότι η Ελλάδα, δεν βρίσκεται σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος.

«Η κοινωνική ανάγκη επιβάλλει να πάρουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο αυτά τα μέτρα για το κόστος διαβίωσης»

«Η κοινωνική ανάγκη επιβάλλει να πάρουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο αυτά τα μέτρα για το κόστος διαβίωσης γιατί θα πρέπει να αποφύγουμε κοινωνικές εντάσεις», τόνισε.

Απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης, σημείωσε ότι εκείνο που ενδιαφέρει τελικά τους πολίτες είναι «η τιμή στο καντράν», επισημαίνοντας ότι οι σωρευτικές παρεμβάσεις από τον Μάρτιο ανέρχονται σε περίπου 1,4 δισ. ευρώ.

«Εμείς πάμε με στοχευμένα προσωρινά μέτρα, με σύνεση, με προσοχή, έτσι πρέπει, αλλά και ταυτόχρονα αποφασιστικά για να στηρίξουμε αυτούς που χρειάζεται», ανέφερε.

Εφόσον υπάρξει μεγαλύτερη ευρωπαϊκή δημοσιονομική ευελιξία, πρόσθεσε ότι «πολλά πράγματα είναι στο τραπέζι», με γνώμονα την επιλογή των αποτελεσματικότερων μέτρων για πολίτες και επιχειρήσεις, αλλά και τη διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας.

«Θα συνεχίσουμε τη σταθερή καλή συνεργασία με τις ΗΠΑ»

Σε ό,τι αφορά τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις και το ζήτημα που προέκυψε με την αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα, ο κ. Κοντογεώργης, υπογράμμισε ότι οι σχέσεις των δύο χωρών βρίσκονται σε ιδιαίτερα καλό επίπεδο και ότι οι εξελίξεις που αφορούν τον Κάθετο Διάδρομο και τα υπόλοιπα πεδία συνεργασίας θα προχωρήσουν κανονικά.

Διευκρίνισε ότι οι αποφάσεις για τους Αμερικανούς διπλωματικούς εκπροσώπους αφορούν την αμερικανική πλευρά, προσθέτοντας: «Εμείς θα συνεχίσουμε τη σταθερή καλή συνεργασία που έχουμε με τις ΗΠΑ σε όλα τα πεδία τα οποία αυτή τη στιγμή είναι ανοιχτά στην περιοχή», τόνισε.

«Αυστηρή και δίκαιη μεταναστευτική πολιτική»

Κληθείς να σχολιάσει την κριτική ότι η κυβέρνηση μετακινείται πολιτικά προς τα δεξιά, με αφορμή και τις πρόσφατες παρεμβάσεις στο μεταναστευτικό, ο υφυπουργός υπογράμμισε ότι δεν πρέπει να συγχέεται μια «αυστηρή και δίκαιη μεταναστευτική πολιτική» με την αντιμετώπιση περιπτώσεων εκμετάλλευσης μεταναστών.

«Εμείς με επίπλαστες διαχωριστικές γραμμές, δεν πρόκειται να λειτουργήσουμε. Ούτε το έχουμε κάνει μέχρι τώρα, ούτε θα το κάνουμε το επόμενο διάστημα», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση κινείται «στη βάση του οικονομικού και κοινωνικού φιλελευθερισμού και του υπεύθυνου πατριωτισμού, για να κάνουμε αυτό το οποίο είναι λογικό, σωστό και κοινωνικά δίκαιο», σημείωσε.

Προτεραιότητα η αντιμετώπιση της κρίσης και η καθημερινότητα των πολιτών

Τέλος, αναφερόμενος στις διεργασίες στον χώρο της αντιπολίτευσης και στα σενάρια μελλοντικών συνεργασιών, ο κ. Κοντογεώργης, σημείωσε ότι πρόκειται για ζητήματα που αφορούν τα ίδια τα κόμματα.

Υπογράμμισε «ότι προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι «να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την κρίση, να παραδώσει μια καλύτερη καθημερινότητα στους πολίτες» και να παρουσιάσει τόσο όσα έχει υλοποιήσει όσο και την πρότασή της, για την επόμενη χρονική περίοδο.