Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Tην απομάκρυνση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα κλήθηκε να σχολιάσει το Σάββατο ο πρώην σύζυγός της και κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, χαρακτηρίζοντας αυτή την εξέλιξη «λυπηρή».

Μιλώντας στο CBS News, ενώ πραγματοποιούσε προεκλογική εκστρατεία για τους Δημοκρατικούς στο Νιου Χάμσαϊρ ο Νιούσομ ανέφερε ότι έχει αρκετό καιρό να επικοινωνήσει με την Γκίλφοϊλ, αποφεύγοντας να επεκταθεί στην υπόθεση, ενώ περιορίστηκε στο να της ευχηθεί ό,τι καλύτερο.

“Της εύχομαι ό,τι καλύτερο”

«Δεν γνωρίζω αρκετά για το θέμα. Δεν έχουμε μιλήσει για αρκετό διάστημα και απλά της εύχομαι ό,τι καλύτερο. Δεν έχω κάτι παραπάνω να πω, είναι λυπηρό» δήλωσε χαρακτηριστικά.

California Gov. Gavin Newsom responded Saturday to the Trump administration’s decision to remove his ex-wife, Kimberly Guilfoyle, as U.S. ambassador to Greece, calling the situation “unfortunate.”

Speaking to CBS News’ @JaredOchacher while campaigning for Democrats in New Hampshire, Newsom said he had not spoken to Guilfoyle in some time and wished her the best.

Guilfoyle’s removal comes amid allegations that she asked a Trump donor to pay off a substantial credit card bill in exchange for access to the administration. Guilfoyle has denied the allegations.

— CBS News (@CBSNews) October 17, 2026