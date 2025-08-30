Κιμ Γιονγκ Ουν: Υπόσχεται «όμορφη ζωή» στις οικογένειες των «μαρτύρων» που σκοτώθηκαν στη Ρωσία

Ο Bορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν υποσχέθηκε μια «όμορφη ζωή» στις οικογένειες των «μαρτύρων» που σκοτώθηκαν στη Ρωσία πολεμώντας τις ουκρανικές δυνάμεις, αποτίνοντας φόρο τιμής σε όσους θυσιάστηκαν στον βωμό του καθήκοντος.

Πόλεμο με την Ουκρανία: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν προσέφερε πλήρη υποστήριξη στη Ρωσία ύστερα από συνάντηση με τον Λαβρόφ

Ο Κιμ συναντήθηκε την Παρασκευή (29/8) με οικογένειες στρατιωτικών που θυσιάστηκαν για να υπερασπιστούν την τιμή της χώρας τους, όπως μετέδωσε το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA. Τα ηρωικά κατορθώματα των στρατιωτών και των αξιωματικών επιτεύχθηκαν χάρη στο σθένος και στο θάρρος που τους έδωσαν οι οικογένειές τους, «οι πιο ανένδοτοι, πατριώτες και δίκαιοι άνθρωποι σε όλον τον κόσμο», είπε ο Κιμ στους συγγενείς των πεσόντων, υποσχόμενος πως θα μεριμνήσει για να τους προσφέρει μια «όμορφη ζωή».

Μέχρι τα τέλη Απριλίου, η Πιονγκγιάνγκ και η Μόσχα δεν επιβεβαίωναν επισήμως την ανάπτυξη βορειοκορεατικών στρατευμάτων στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ για την απελευθέρωση εδαφών που κατείχαν ουκρανικές δυνάμεις μετά την αιφνιδιαστική διασυνοριακή επίθεσή τους τον Αύγουστο του 2024.

Στην Κίνα ο Βορειοκορεάτης ηγέτης

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν θα επισκεφθεί την Κίνα την ερχόμενη εβδομάδα, όπου θα παραστεί μαζί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση για την 80ή επέτειο από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου με την επίσημη συνθηκολόγηση της Ιαπωνίας. Θα είναι η τρίτη συνάντησή τους τα τελευταία δύο χρόνια, καθώς η στρατιωτική συνεργασία μεταξύ των χωρών τους ενισχύθηκε σημαντικά στο πλαίσιο της συμφωνίας στρατηγικής εταιρικής σχέσης που υπέγραψαν πέρυσι.

Οι δύο χώρες δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τις βορειοκορεατικές δυνάμεις που αναπτύχθηκαν στη Ρωσία ή για τις απώλειες που υπέστησαν. Η υπηρεσία πληροφοριών της Νότιας Κορέας εκτιμά πως γύρω στους 15.000 Βορειοκορεάτες στρατιωτικοί είχαν αναπτυχθεί στη Ρωσία, εκ των οποίων περίπου 600 σκοτώθηκαν. Υπήρξαν εκτιμήσεις από δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών που έκαναν λόγο ακόμη και για 6.000 νεκρούς μεταξύ των βορειοκορεατικών δυνάμεων.

