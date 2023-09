Κιμ Γιονγκ Ουν: Η στιγμή που μέλη της ασφάλειάς του απολύμαναν την καρέκλα του στη συνάντηση με τον Πούτιν – ΒΙΝΤΕΟ

Μέλη της ασφάλειας του Κιμ Γιονγκ Ουν καταγράφηκαν σε βίντεο να απολυμαίνουν την καρέκλα στην οποία κάθισε ο Βορειοκορεάτης ηγέτης, κατά την συνάντηση κορυφής που είχε με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, όπως μεταδίδει η εφημερίδα Kommersant.

Σε βίντεο που βλέπει το φως της δημοσιότητας, διακρίνεται ένας άνδρας, μέλος της ασφάλειας της Βόρειας Κορέας, φορώντας λευκά γάντια να σκουπίζει προσεκτικά την μαύρη καρέκλα όπου θα καθόταν ο Κιμ Γιονγκ Ουν και να ψεκάζει μία αδιευκρίνιστη ουσία. Η όλη διαδικασία διήρκεσε αρκετά λεπτά.

Ο Βορειοκορεάτης ψέκασε και σκούπισε το κάθισμα, τα μπράτσα και τα πόδια της καρέκλας ακόμα και την περιοχή γύρω από αυτή, ενώ σωματοφύλακας του Κρεμλίνου παρακολουθούσε, μάλλον σαστισμένος. Στη συνέχεια άλλος Βορειοκορεάτης φρουρός έδωσε κάποιου είδους διαταγής στον άνδρα που έκανε την απολύμανση. Παραμένει αδιευκρίνιστο τι αφορούσε αυτή η διαταγή.

«Η καρέκλα αποδείχθηκε αντικείμενο μεγάλης ανησυχίας για την βορειοκορεατική πλευρά», έγραψε στην Kommersant ο Αντρέι Κολέσνικοφ, ο ανταποκριτής της εφημερίδας για θέματα που αφορούν το Κρεμλίνο.

Προφανώς, η ομάδα ασφαλείας του Κιμ -που απαρτίζεται από 100 πλέον άτομα- δεν ήταν ικανοποιημένη με την πρώτη καρέκλα και τότε η ρωσική πλευρά εμφάνισε μια δεύτερη, που ήταν ακριβώς ίδια, σύμφωνα με την Kommersant.

«Τότε, Βορειοκορεάτης υπάλληλος σκούπισε την καρέκλα που προοριζόταν για τον Κιμ Γιονγκ Ουν για αρκετά λεπτά χωρίς διακοπή, φορώντας λευκά γάντια. Κρίνοντας από τη μυρωδιά, την απολύμανε», ανέφερε η Kommersant. «Εν τέλει, ήταν ζήτημα ζωής και θανάτου για τους ίδιους, αλλά όχι για τον ηγέτη τους».

North Korean Leader Kim Jong-Un’s chair was thoroughly cleaned and subjected to a radiation test before the meeting with Putin pic.twitter.com/k3WugTsgmT

— EHA News (@eha_news) September 13, 2023