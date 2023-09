Συνάντηση Πούτιν- Κιμ Γιονγκ Ουν: «Χαίρομαι που σας βλέπω» – Η χειραψία 40 δευτερολέπτων στο κοσμοδρόμιο της Ρωσίας

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν υποδέχθηκε και έσφιξε για κάπου 40 δευτερόλεπτα το χέρι του Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν στον χώρο του κοσμοδρομίου Βαστότσνι, της πιο σύγχρονης εγκατάστασης εκτόξευσης πυραύλων της χώρας του.

«Χαίρομαι που σας βλέπω», είπε ο πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας. «Αυτό είναι το νέο μας κοσμοδρόμιο». Μέσω μεταφραστή, ο Βορειοκορεάτης ηγέτης τον ευχαρίστησε για την πρόσκληση και για τη θερμή υποδοχή του. Ο Πούτιν είπε ερωτηθείς αν η Μόσχα θα βοηθήσει την Πιονγκγιάνγκ να κατασκευάσει δορυφόρους πως «γι’ αυτό ήρθαμε στο κοσμοδρόμιο Βαστότσνι», προσθέτοντας πως «θα συζητήσουμε για όλα».

Vladimir Putin and Kim Jong-un met at the Vostochny Cosmodrome

The meeting ceremony took place at the main entrance to the installation and testing building of the launch vehicles of the unified technical complex. pic.twitter.com/deUn1D4ggF

— Sprinter (@Sprinter99800) September 13, 2023