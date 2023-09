Πούτιν: Η πρόποση στον Κιμ Γιονγκ Ουν με κόκκινο κρασί – «Ένας παλιός φίλος αξίζει περισσότερο από δύο νέους»

Πρόποση για «τη μελλοντική ενίσχυση της συνεργασίας» με την Πιονγκγιάνγκ έκανε ο Βλάντιμιρ Πούτιν στο γεύμα που παρατέθηκε στον Βορειοκορεάτη ηγέτη, Κιμ Γιονγκ Ουν ο οποίος επισκέφθηκε το κοσμοδρόμιο του Βοστότσνι στη ρωσική Άπω Ανατολή και αναχώρησε μετά την ολοκλήρωση της συνάντησής του με τον Ρώσο πρόεδρο.

«Μια πρόποση για την ενίσχυση της φιλίας και της συνεργασίας ανάμεσα στις χώρες μας», δήλωσε ο Πούτιν, όρθιος πίσω από ένα μακρύ τραπέζι και έχοντας γύρω του υψηλόβαθμους Ρώσους και Βορειοκορεάτες αξιωματούχους, σύμφωνα με τις εικόνες που μεταδόθηκαν από τη ρωσική κρατική τηλεόραση.

«Στην ευζωία και την ευημερία των λαών μας», πρόσθεσε σε επίσημο τόνο πριν σηκώσει το ποτήρι του με κόκκινο κρασί και έχοντας στα δεξιά του τον υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ και τον υπουργό Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού.

«Η επίσκεψή σας διεξάγεται επίσης σε ατμόσφαιρα συντροφικότητας και φιλίας», είπε ακόμη ο Ρώσος πρόεδρος ενώπιον του Κιμ Γιονγκ Ουν. Στη συνέχεια κοίταξε στα μάτια τον Βορειοκορεάτη ομόλογό του και τον διαβεβαίωσε: «Ένας παλιός φίλος αξίζει περισσότερο από δύο νέους».

«Σήμερα προσπαθούμε να ενισχύσουμε τους δεσμούς συντροφικότητας και καλής γειτονίας, ενεργώντας υπέρ της ειρήνης, της σταθερότητας και της ευημερίας στην κοινή περιφέρειά μας», είπε ακόμη ο Πούτιν, σύμφωνα πάντα με τις εικόνες που μεταδόθηκαν από τη ρωσική κρατική τηλεόραση.

🇷🇺🇰🇵 Putin proposed a toast to the well-being and prosperity of the peoples of Russia and the DPRK and further strengthening of cooperation at the dinner with Kim Jong Un. pic.twitter.com/ovjgu2K1xF

Ο Πούτιν υπενθύμισε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, πως οι σχέσεις ανάμεσα στην Ρωσία και την Βόρεια Κορέα «εγκαθιδρύθηκαν στη διάρκεια του αγώνα για την ελευθερία της Κορέας το 1945, όταν οι Σοβιετικοί και οι Κορεάτες στρατιώτες συνέτριψαν δίπλα-δίπλα τους ιάπωνες στρατιωτικούς».

🇷🇺🥂🇰🇵 Putin at a gala dinner with Kim Jong-un:In Korea,there is a proverb:”New clothes are good for new,but an old friend is good for old.And our people say:”An old friend is better than two new ones”. These folk wisdoms are fully applicable to modern relations between our pic.twitter.com/xEVvFhaM89

