Λάκης Γαβαλάς: Εμφάνιση – έκπληξη σε δημοφιλή σειρά του Netflix

Εμφάνιση – έκπληξη αναμένεται να πραγματοποιήσει σε δημοφιλή σειρά του Netflix, ο Λάκης Γαβαλάς, ένας από τους πιο γνωστούς Έλληνες σχεδιαστές μόδας.

Ο Λάκης Γαβαλάς θα εμφανιστεί στον 4ο κύκλο της σειράς Emily in Paris, όπου θα ενσαρκώσει τον…. εαυτό του. Σύμφωνα με το «Πάμε Δανάη» θα υποδυθεί έναν εκκεντρικό στιλίστα.

Τα γυρίσματα δεν έχουν πραγματοποιηθεί ακόμα λόγω της απεργίας των ηθοποιών στο Χόλιγουντ.

Σημειώνεται ότι ο Λάκης Γαβαλάς θα εμφανιστεί και στη νέα τηλεοπτική σειρά της ΕΡΤ, «Τα σύρματα», ενώ σύμφωνα με την εκπομπή του MEGA έχει απορρίψει την πρόταση του ΣΚΑΙ για συμμετοχή του στο νέο τηλεπαιχνίδι επιβίωσης «I’m a Celebrity…Get Me Out of Here!» που θα στελεχώνεται αποκλειστικά από celebrities.

Πλάνα από τα γυρίσματα της νέας σειράς της ΕΡΤ «Στα σύρματα»