Κάμαλα Χάρις: Η πρώτη της εμφάνιση μετά την αποχώρηση Μπάιντεν από την προεκλογική κούρσα – Τα καλά λόγια για τον πρόεδρο

Η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις εξήρε την προσφορά του Τζο Μπάιντεν σε ομιλία της σε εκδήλωση στον Λευκό Οίκο. Η κληρονομιά των επιτευγμάτων του Μπάιντεν είναι απαράμιλλη στη σύγχρονη ιστορία, ανέφερε αρχικά η Κάμαλα Χάρις και συνέχισε:

«Σε μία θητεία, έχει ήδη ξεπεράσει την κληρονομιά των περισσότερων προέδρων που έχουν υπηρετήσει δύο θητείες στο αξίωμα», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο Μπάιντεν επρόκειτο να είναι επικεφαλής της προγραμματισμένης από καιρό εν λόγω εκδήλωσης, αλλά ανέλαβε να τον αντικαταστήσει η αντιπρόεδρος Χάρις όταν αυτός βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό.

Η Κάμαλα Χάρις ανέφερε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ «αισθάνεται πολύ καλύτερα και αναρρώνει γρήγορα. Ανυπομονεί να επιστρέψει στα καθήκοντά του». Στη συνέχεια είπε ότι γνώρισε τον Τζο Μπάιντεν για πρώτη φορά μέσω του γιου του Μπο. Η Χάρις και ο Μπο Μπάιντεν ήταν και οι δύο γενικοί εισαγγελείς – εκείνη στην Καλιφόρνια και εκείνος στο Ντελαγουέρ. Ο Μπο πέθανε το 2015.

«Οι ιδιότητες που ο Μπο εκτιμούσε στον πατέρα του είναι οι ίδιες ιδιότητες που βλέπω καθημερινά στον πρόεδρό μας: η ειλικρίνειά του, η ακεραιότητά του, η αφοσίωσή του στην πίστη του και η οικογένειά του είναι ένα μεγάλο μέρος της, καθώς και η αγάπη του για την πατρίδα» υπογράμμισε. «Είμαστε βαθιά βαθιά ευγνώμονες για την υπηρεσία του στο έθνος μας», πρόσθεσε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη εμφάνιση της Χάρις, μετά την ανακοίνωση του Μπάιντεν ότι παραιτείται από την προεκλογική εκστρατεία απέναντι στον Ρεπουμπλικανό Ντόναλντ Τραμπ.

In her first public appearance since Joe Biden dropped out of the 2024 race, Vice President Kamala Harris begins NCAA sports event at the White House by addressing President Biden’s legacy. pic.twitter.com/X4faEWPuoR

— Spencer Allan Brooks (@SpencerSays) July 22, 2024