Καλά νέα για τον βασιλιά Κάρολο – Αποκάλυψε ότι μειώνεται η θεραπεία του για τον καρκίνο και έκανε έκκληση για έγκαιρη διάγνωση

Για πρώτη φορά μετά τη διάγνωση καρκίνου, ο βασιλιάς Κάρολος προχώρησε σε προσωπική δημόσια ενημέρωση για την πορεία της θεραπείας του, αποκαλύπτοντας ότι το πρόγραμμά της θα μειωθεί από το νέο έτος. Η αναφορά αυτή έγινε μέσα από προ-βιντεοσκοπημένο μήνυμα που απηύθυνε στο πλαίσιο της φετινής καμπάνιας Stand Up To Cancer του Channel 4, με κεντρικό άξονα τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης.

Το μήνυμα μεταδόθηκε λίγο πριν από ζωντανή εκπομπή από την ογκολογική κλινική του νοσοκομείου Addenbrooke’s στο Κέμπριτζ και συνέπεσε με την έναρξη λειτουργίας ενός νέου ψηφιακού εργαλείου που επιτρέπει στους πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου να ελέγχουν αν δικαιούνται προληπτικό έλεγχο για συγκεκριμένες μορφές καρκίνου.

«Η έγκαιρη διάγνωση κάνει τη διαφορά»

Αναφερόμενος στη δική του εμπειρία, ο βασιλιάς τόνισε ότι μια διάγνωση καρκίνου μπορεί να είναι συντριπτική, υπογραμμίζοντας ωστόσο πως «η έγκαιρη ανίχνευση είναι το κλειδί που μπορεί να μεταμορφώσει την πορεία της θεραπείας», προσφέροντας πολύτιμο χρόνο στους γιατρούς και ελπίδα στους ασθενείς.

Όπως ανέφερε, χάρη στην έγκαιρη διάγνωση, την αποτελεσματική ιατρική παρέμβαση και την τήρηση των ιατρικών οδηγιών, το δικό του πρόγραμμα θεραπείας θα μειωθεί από το νέο έτος, εξέλιξη που χαρακτήρισε «μεγάλη προσωπική ευλογία» και απόδειξη των σημαντικών προόδων που έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια στη φροντίδα του καρκίνου.

Εννέα εκατομμύρια «χαμένες ευκαιρίες»

Στο επίκεντρο του μηνύματος του Καρόλου βρέθηκε και η χαμηλή συμμετοχή στον προληπτικό έλεγχο. Όπως σημείωσε, τουλάχιστον εννέα εκατομμύρια άνθρωποι στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι ενημερωμένοι ή δεν έχουν αξιοποιήσει τις διαθέσιμες εξετάσεις, γεγονός που μεταφράζεται σε εκατομμύρια χαμένες ευκαιρίες για έγκαιρη διάγνωση.

Παρέθεσε μάλιστα χαρακτηριστικό παράδειγμα από τον καρκίνο του εντέρου, επισημαίνοντας ότι όταν εντοπίζεται στο αρχικό στάδιο, περίπου εννέα στους δέκα ασθενείς επιβιώνουν για τουλάχιστον πέντε χρόνια, ενώ σε περίπτωση καθυστερημένης διάγνωσης το ποσοστό μειώνεται δραστικά. «Η έγκαιρη διάγνωση, απλά και ξεκάθαρα, σώζει ζωές», υπογράμμισε.

Νέο ψηφιακό εργαλείο για τον προληπτικό έλεγχο

Στο πλαίσιο της καμπάνιας, ο Βασιλιάς αναφέρθηκε και στο «Screening Checker», ένα νέο και απλό διαδικτυακό εργαλείο που επιτρέπει στους πολίτες να ελέγχουν αν είναι επιλέξιμοι για προληπτικό έλεγχο καρκίνου του μαστού, του εντέρου ή του τραχήλου της μήτρας. Όπως είπε, το εργαλείο αυτό αποσκοπεί στο να απομυθοποιήσει τη διαδικασία, να απαντήσει σε πρακτικές απορίες και να ενθαρρύνει περισσότερους ανθρώπους να κάνουν το καθοριστικό βήμα.

Ο Κάρολος αναγνώρισε ότι πολλοί αποφεύγουν τον έλεγχο από φόβο, αμηχανία ή ανησυχία για τη διαδικασία, σημειώνοντας όμως ότι όσοι τελικά συμμετέχουν συχνά δηλώνουν πως άξιζε τον κόπο, καθώς η έγκαιρη ενημέρωση μπορεί να αποδειχθεί σωτήρια.

Ευχαριστίες και μήνυμα αλληλεγγύης

Κλείνοντας το μήνυμά του, ο Βασιλιάς Κάρολος εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς «τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, τους ερευνητές και τους εργαζόμενους στις φιλανθρωπικές οργανώσεις» που εργάζονται στον τομέα της διάγνωσης και της θεραπείας, στέλνοντας παράλληλα τις ιδιαίτερες ευχές του σε όλους όσοι ζουν με τον καρκίνο και στους ανθρώπους που τους στηρίζουν.

πηγή: ΕΡΤ