Οι αγρότες της Θήβας σήκωσαν τις μπάρες των διοδίων στις Αφίδνες στο ρεύμα προς Αθήνα – ΒΙΝΤΕΟ

Οι αγρότες της Θήβας έφτασαν στα διόδια των Αφιδνών, όπου άνοιξαν τις μπάρες στο ρεύμα προς Αθήνα.

Σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό STAR, οι αγρότες προχώρησαν στην κίνηση αυτή, ως ένδειξη συμπαράστασης προς όλους τους οδηγούς, για να μην πληρώσουν το ακριβό, όπως λένε, αντίτιμο, αλλά και γιατί όλον αυτόν τον καιρό οι οδηγοί έχουν ταλαιπωρηθεί από τα αγροτικά τους μπλόκα.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, οι οδηγοί λόγω των κινητοποιήσεων των αγροτών είναι αναγκασμένοι να πηγαίνουν από τις παρακαμπτήριες οδούς με αποτέλεσμα να κάνουν αρκετές ώρες παραπάνω για να φτάσουν στον προορισμό τους.

Οι εκπρόσωποι των αγροτών διαμηνύουν ότι τα μπλόκα δεν έχουν σκοπό να δυσκολέψουν τους οδηγούς και ότι προτίθενται να κρατήσουν ανοιχτά τα διόδια μέχρι τις 9.30 μ.μ. σήμερα.

Στο σημείο βρίσκονται σε ετοιμότητα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις για να αποτραπεί κάποιο ατύχημα, αλλά και για να μην υπάρξει κάποιο αιφνιδιαστικό μπλόκο, ακριβώς έξω από την Αθήνα.