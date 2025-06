Ισραηλινός υπουργός Άμυνας: Ένας «ανεμοστρόβιλος» σαρώνει την Τεχεράνη – Έτσι πέφτουν τα δικτατορικά καθεστώτα

Καθώς οι επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού συνεχίζονται στο έδαφος του Ιράν, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κατζ, έστειλε ένα σαφές μήνυμα μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X.

«Ένας ανεμοστρόβιλος σαρώνει την Τεχεράνη. Σύμβολα εξουσίας βομβαρδίζονται και καταστρέφονται — από την ραδιοτηλεοπτική αρχή και σύντομα άλλοι στόχοι, καθώς πλήθη κατοίκων διαφεύγουν. Έτσι πέφτουν τα δικτατορικά καθεστώτα», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η δήλωση του Κατζ φαίνεται να παραπέμπει σε ενδεχόμενη κατάρρευση του καθεστώτος της Ισλαμικής Δημοκρατίας, καθώς οι ισραηλινές επιδρομές στοχεύουν πλέον κρίσιμες κυβερνητικές, στρατιωτικές και πυρηνικές υποδομές του Ιράν.

Η Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ έχει πλήξει περισσότερους από 1.100 στόχους σε εκατοντάδες επιθέσεις στο Ιράν από την Παρασκευή, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο εκπρόσωπος των IDF, ταξίαρχος Έφι Ντεφρίν, αναφέρουν οι Times of Israel.

«Επιχειρούμε συστηματικά για να εξουδετερώσουμε την πυρηνική απειλή», είπε, προσθέτοντας ότι τα πλήγματα «βαθαίνουν τη σημαντική ζημιά» που προκλήθηκε στους βαλλιστικούς πυραύλους και την αεράμυνα του Ιράν.

Ο ισραηλινός στρατός δημοσίευσε πλάνα που δείχνουν χτυπήματα σε ιρανικούς εκτοξευτές πυραύλων και άλλες εγκαταστάσεις σε όλο το Ιράν.

The Israeli Air Force has hit over 1,100 Iranian assets in hundreds of strikes in Iran since Friday, IDF Spokesman Brig. Gen. Effie Defrin says in a press conference.

“We are operating systematically to neutralize the nuclear threat,” he says, adding that the strikes are… pic.twitter.com/ZmhZ48a3un

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) June 18, 2025