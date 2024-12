Ισραήλ: Θα κλείσει την πρεσβεία του στο Δουβλίνο – Ο λόγος που επικαλέστηκε και η αντίδραση της Ιρλανδίας

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκίντεον Σάαρ ανακοίνωσε ότι θα κλείσει την πρεσβεία του Ισραήλ στην Ιρλανδία, επικαλούμενος την “ακραία αντι-ισραηλινή πολιτική της ιρλανδικής κυβέρνησης”.

Το Ισραήλ ανακάλεσε τον πρεσβευτή του τον Μάιο, αφού η Ιρλανδία έγινε μία από τις τρεις χώρες της ΕΕ που δήλωσαν ότι θα αναγνωρίσουν μονομερώς ένα παλαιστινιακό κράτος. Η Ιρλανδία δεν έχει ανακαλέσει τον πρεσβευτή της στο Ισραήλ.

Την περασμένη εβδομάδα, το υπουργικό συμβούλιο της Ιρλανδίας ψήφισε να συμμετάσχει στην υπόθεση της Νότιας Αφρικής που κατηγορεί το Ισραήλ για “γενοκτονία” στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης.

Ο Ιρλανδός πρωθυπουργός Σάιμον Χάρις ανέφερε σήμερα ότι η απόφαση του Ισραήλ να κλείσει την πρεσβεία του στο Δουβλίνο του προκαλεί “βαθιά λύπη”. “Πρόκειται για μία απόφαση της κυβέρνησης Νετανιάχου που προκαλεί βαθιά λύπη. Απορρίπτω απολύτως τον ισχυρισμό ότι η Ιρλανδία στρέφεται κατά του Ισραήλ. Η Ιρλανδία υποστηρίζει την ειρήνη, τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά και το διεθνές δίκαιο”, ανέφερε ο Ιρλανδός πρωθυπουργός σε μία ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

“Η Ιρλανδία επιθυμεί μία λύση δύο κρατών για το Ισραήλ και την Παλαιστίνη, ώστε να ζήσουν ειρηνικά και με ασφάλεια. Η Ιρλανδία θα υποστηρίζει πάντα τα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές δίκαιο. Τίποτα δεν θα αποσπάσει την προσοχή μας από αυτά”, τόνισε ο ίδιος

This is a deeply regrettable decision from the Netanyahu government. I utterly reject the assertion that Ireland is anti-Israel. Ireland is pro-peace, pro-human rights and pro-International law. https://t.co/rDga5GpT3u

— Simon Harris TD (@SimonHarrisTD) December 15, 2024