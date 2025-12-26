Ισραήλ: Οι IDF σκότωσαν «δυο τρομοκράτες» που πέρασαν τη «κίτρινη γραμμή» στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο στρατός του Ισραήλ (IDF) ανακοίνωσε αργά το βράδυ της Πέμπτη μέσω Telegram ότι σκότωσε δυο Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με το ανακοινωθέν του, «δυο τρομοκράτες» πέρασαν τη λεγόμενη κίτρινη γραμμή και πλησίασαν ισραηλινούς στρατιώτες. Κρίθηκε πως οι δυο άνδρες ήγειραν «άμεση απειλή» και «εξαλείφθηκαν», έπειτα από αναγνώριση, κατά την ίδια πηγή.

Η λεγόμενη κίτρινη γραμμή χωρίζει τομείς του παλαιστινιακού θυλάκου όπου αναδιπλώθηκαν τα ισραηλινά στρατεύματα αφότου τέθηκε σε εφαρμογή η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς τη 10η Οκτωβρίου από τα υπόλοιπα τμήματά του. Έχει μήκος 1,5-1,6 χλμ., φθάνοντας ως την ακτή στη Μεσόγειο. Στοιχεία του ισραηλινού στρατού εξακολουθούν να ελέγχουν πάνω από τη μισή Λωρίδα της Γάζας.

Παρότι στην επόμενη φάση της συμφωνίας, με βάση πρόταση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, στη θεωρία τουλάχιστον οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις θα αποσυρθούν εντελώς από το στενό κομμάτι γης, ο αρχηγός του γενικού επιτελείου Εγιάλ Ζαμίρ χαρακτήρισε πρόσφατα την κίτρινη γραμμή «τα νέα σύνορα» του Ισραήλ.

Η εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας, που σταμάτησε τον πόλεμο δυο και πλέον χρόνων, παραμένει εύθραυστη, με τα μέρη να αλληλοκατηγορούνται συχνά για παραβιάσεις της.