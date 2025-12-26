Ισραήλ: Οι IDF σκότωσαν «δυο τρομοκράτες» που πέρασαν τη «κίτρινη γραμμή» στη Λωρίδα της Γάζας.

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Ισραήλ: Οι IDF σκότωσαν «δυο τρομοκράτες» που πέρασαν τη «κίτρινη γραμμή» στη Λωρίδα της Γάζας.
Πηγή: Χ / @IDF

Ο στρατός του Ισραήλ (IDF) ανακοίνωσε αργά το βράδυ της Πέμπτη μέσω Telegram ότι σκότωσε δυο Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με το ανακοινωθέν του, «δυο τρομοκράτες» πέρασαν τη λεγόμενη κίτρινη γραμμή και πλησίασαν ισραηλινούς στρατιώτες. Κρίθηκε πως οι δυο άνδρες ήγειραν «άμεση απειλή» και «εξαλείφθηκαν», έπειτα από αναγνώριση, κατά την ίδια πηγή.

Η λεγόμενη κίτρινη γραμμή χωρίζει τομείς του παλαιστινιακού θυλάκου όπου αναδιπλώθηκαν τα ισραηλινά στρατεύματα αφότου τέθηκε σε εφαρμογή η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς τη 10η Οκτωβρίου από τα υπόλοιπα τμήματά του. Έχει μήκος 1,5-1,6 χλμ., φθάνοντας ως την ακτή στη Μεσόγειο. Στοιχεία του ισραηλινού στρατού εξακολουθούν να ελέγχουν πάνω από τη μισή Λωρίδα της Γάζας.

Παρότι στην επόμενη φάση της συμφωνίας, με βάση πρόταση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, στη θεωρία τουλάχιστον οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις θα αποσυρθούν εντελώς από το στενό κομμάτι γης, ο αρχηγός του γενικού επιτελείου Εγιάλ Ζαμίρ χαρακτήρισε πρόσφατα την κίτρινη γραμμή «τα νέα σύνορα» του Ισραήλ.

Η εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας, που σταμάτησε τον πόλεμο δυο και πλέον χρόνων, παραμένει εύθραυστη, με τα μέρη να αλληλοκατηγορούνται συχνά για παραβιάσεις της.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το Χριστουγεννιάτικο μπαχαρικό που μπορεί να βελτιώσει τα συμπτώματα της κατάθλιψης και να μειώσει τη φλεγμονή

Χριστουγεννιάτικο τραπέζι: Μετά από πόσες μέρες μπορούμε να φάμε το φαγητό που περίσσεψε – Πώς θα το διατηρήσουμε σωστά

ΕΣΠΑ: Έρχονται επιδοτήσεις 50% στις επιχειρήσεις για την αύξηση της παραγωγής

Αττική Οδός: Νέες τιμές στα διόδια από το 2026 – Πόσο θα πληρώνουν ΙΧ και φορτηγά

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
07:00 , Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

Μεξικό: Δολοφονήθηκε στέλεχος του καρτέλ Σιναλόα – Ήταν στο στόχαστρο των ΗΠΑ που προσέφεραν αμοιβή 4 εκατ. δολαρίων

Οι αρχές του Μεξικό ανακοίνωσαν την Πέμπτη ότι ταυτοποίησαν άνδρα ο οποίος δολοφονήθηκε την πε...
04:50 , Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

Γιουν Σουκ Γιολ: Ο πρώην πρόεδρος της Νότιας Κορέας κινδυνεύει με φυλάκιση 10 ετών

Ο ειδικός εισαγγελέας της Νότιας Κορέας ζήτησε ποινή φυλάκισης 10 ετών για τον πρώην πρόεδρο, ...
04:26 , Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

Μεξικό: Λεωφορείο έπεσε σε χαράδρα – Τουλάχιστον 10 νεκροί και 32 τραυματίες

Τροχαίο δυστύχημα με τουλάχιστον δέκα νεκρούς και 32 τραυματίες σημειώθηκε την Πέμπτη, στο Μεξ...
03:44 , Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

Συνεργασία Νιγηρίας – ΗΠΑ σε θέματα ασφάλειας μετά τα αεροπορικά πλήγματα κατά τρομοκρατών

Το υπουργείο Εξωτερικών της Νιγηρίας επιβεβαίωσε την Παρασκευή ότι ακριβή αμερικανικά αεροπορι...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα