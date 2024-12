Ισραήλ: Ο στρατός λέει ότι αναχαίτισε πύραυλο που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν το βράδυ της Δευτέρας (30/12) ότι αναχαίτισαν πύραυλο που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη, λίγη ώρα αφότου ήχησαν σειρήνες συναγερμού στο κεντρικό τμήμα της χώρας.

Θραύσματα του πυραύλου έπεσαν στην πόλη Μπέιτ Σάμες, κοντά στην Ιερουσαλήμ, χωρίς να αναφερθούν υλικές ζημιές, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν οι Times of Israel.

Initial report: A large fragment of the ballistic missile fired from Yemen fell on a road in the Ramat Beit Shemesh Aleph neighborhood. pic.twitter.com/WLAX2eaNlk

