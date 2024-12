Έμα Στόουν: Αναδείχθηκε 2η καλύτερη ηθοποιός για τον 21ο αιώνα – «Φαρμάκι» τα σχόλια στα social

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στους σινεφίλ ανά τον πλανήτη η ανάδειξη της Έμα Στόουν σε δεύτερη καλύτερη ηθοποιό για τον 21ο αιώνα.

Το αποτέλεσμα αυτό προέκυψε από σχετική έρευνα του Indipendent, με την διάσημη ηθοποιό και πρωταγωνίστρια στις τελευταίες ταινίες του Γιώργου Λάνθιμου να παίρνει τη δεύτερη θέση σε σύνολο 60 ηθοποιών διχάζοντας το κοινό σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η Στόουν βρέθηκε πάνω από ονόματα συναδέλφων της όπως ο Κρίστιαν Μπέιλ, ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο και άλλοι.

Πρώτος ανακηρύχθηκε ο αδικοχαμένος Φίλιπ Χόφμαν Σέιμουρ.

Μάλιστα, η Στόουν βρέθηκε πάνω από τον Κρίστιαν Μπέιλ (Νο 14) και τον Ντενζέλ Ουάσινγκτον (Νο 4), αλλά και μπροστά από τους Βαιόλα Ντέιβις (Νο 39), Φράνσις ΜακΝτόρμαντ (Νο 32), Χοακίν Φίνιξ (Νο 26) και άλλους.

Πάντως, δεν θα πρέπει να αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι ο κόσμος κατέφυγε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να εκφράσει την άποψή του για τη λίστα. Και, ενώ κάποιοι δήλωσαν την αγάπη τους για τη βραβευμένη με δύο Όσκαρ ηθοποιό, ταυτόχρονα δεν μπορούσαν να αποδεχτούν την υψηλή θέση της στην κατάταξη.

«Είμαι μεγάλος θαυμαστής της Έμα Στόουν, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να είναι η δεύτερη καλύτερη ηθοποιός του αιώνα με οποιαδήποτε μέτρηση… συγγνώμη κορίτσι μου», σχολίασε ένας χρήστης των σόσιαλ μίντια.

Κάποιοι… σχολιαστές ήταν λίγο πιο αυστηροί όταν μοιράστηκαν τις σκέψεις τους για το θέμα. «Από τη στιγμή που είδα την Έμα Στόουν στο νούμερο 2, ήξερα ότι η λίστα είναι σκουπίδι», είπε ένας δεύτερος.

Ως επί το πλείστον, ο ενδοιασμός των ανθρώπων δεν αφορούσε τη Στόουν που περιλαμβάνεται στη λίστα, αλλά μάλλον την τοποθέτησή της στη δεύτερη θέση. Πολλοί λογαριασμοί του X δήλωσαν μάλιστα ποιος πιστεύουν ότι θα έπρεπε να είναι πάνω από την πρωταγωνίστρια του «Poor Things».

«Αγαπάω την Έμα Στόουν και τη Φλόρενς Πιου, αλλά νομίζω ότι ακόμη και αυτές θα συμφωνούσαν ότι το να τις βάλεις στο τοπ 10 πάνω από τη Βαιόλα Ντέιβις, την Έιμι Άνταμς ή την Κέιτ Γουίνσλετ είναι λίγο πολύ πρόσφατη προκατάληψη», σημείωσε ένας, με έναν άλλο να λέει: «Πώς στο διάολο η Έμα Στόουν είναι ψηλότερα από την Ντάνιελ Ντέι Λιούις;».

«Το να είναι η Έμα Στόουν πάνω από τις Ιζαμπέλ Ιπέρ, Νικόλ Κίντμαν και Κέιτ Μπλάνσετ είναι αστείο», «Έμα Στόουν;! Πήγαινε σπίτι σου, είσαι μεθυσμένος», ήταν μερικά ακόμα από τα σχόλια.

Emma Stone’s one of the best actors of her generation — though some people online think The Independent may have rated her way too high. pic.twitter.com/0kKvWFW00w

— TMZ (@TMZ) December 30, 2024