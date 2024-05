Έμα Στόουν: Ο Γιώργος Λάνθιμος είναι «η μούσα μου» και όχι το αντίστροφο

Η Αμερικανίδα ηθοποιός Έμα Στόουν δήλωσε σήμερα στις Κάννες ότι ο αγαπημένος της σκηνοθέτης Γιώργος Λάνθιμος, με τον οποίο συνεργάζεται εδώ και πολύ καιρό και κέρδισε ένα Όσκαρ για την ταινία του “Poor Thinks” (“Χαμένα Κορμιά”) είναι κατά κάποιον τρόπο η μούσα της. Και όχι το αντίστροφο.

“Είναι η μούσα μου”, δήλωσε χαμογελώντας κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου για την ταινία “Kinds of Kindness” (“Ιστορίες Καλοσύνης”) που μετέχει στο διαγωνιστικό σκέλος του 77ου Φεστιβάλ των Καννών.

