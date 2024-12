Ρούνεϊ: Κοντά στην “έξοδο” από την Πλίμουθ

Το πρώτο ραντεβού των Γουέιν Ρούνεϊ και Φρανκ Λάμπαρντ ως προπονητές αποδείχθηκε καταστροφικό για τον θρύλο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο οποίος είδε την ομάδα του, Πλίμουθ, να δέχεται τέσσερα τέρματα από την Κόβεντρι, αποτέλεσμα που την διατήρησε στον πάτο της βαθμολογίας της Championship.

Μετά από αυτό το παιχνίδι, η διοίκηση της Πλίμουθ εξετάζει το ενδεχόμενο να απομακρύνει από τον πάγκο της τον Άγγλο τεχνικό. Μάλιστα, ο ίδιος ο Ρούνεϊ σε δηλώσεις του αποκάλυψε πως δεν αποκλείει την πιθανότητα να παραιτηθεί, πόσο μάλλον όταν η ομάδα μετρά μόλις μία νίκη στους τελευταίους 14 αγώνες.

“Νομίζω ότι πρέπει να εξετάσετε κάθε πιθανή εξέλιξη. Νομίζω ότι αυτό είναι φυσιολογικό με τα αποτελέσματα που παίρνουμε. Πρέπει να αισθάνεσαι ότι μπορείς να το ανατρέψεις, έχεις τους παίκτες για να το ανατρέψεις. Μπορώ να το γυρίσω; Μπορεί το τεχνικό επιτελείο να το γυρίσει; Όλα αυτά είναι πράγματα που πρέπει να εξετάσουμε, εξήγησε ο 39χρονος.

Αυτή είναι μια ερώτηση για το συμβούλιο. Καταλαβαίνω πώς λειτουργεί το ποδόσφαιρο. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να συνεχίσω να προσπαθώ να δουλεύω όσο πιο σκληρά μπορώ. Είναι δύσκολο, φυσικά και είναι, αλλά αυτό είναι μέρος του παιχνιδιού“, κατέληξε ο Ρούνεϊ.

