Ισραήλ: Αποχωρεί από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ

Το Ισραήλ γνωστοποίησε ότι αποχωρεί από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ (UNHRC), ακολουθώντας παρόμοια απόφαση των ΗΠΑ του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

«Η απόφαση ελήφθη υπό το πρίσμα της συνεχιζόμενης και αδυσώπητης θεσμικής μεροληψίας κατά του Ισραήλ στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μεροληψία που είναι επίμονη από την ίδρυσή του το 2006», δήλωσε ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ σε επιστολή του προς τον πρόεδρο του UNHRC, Γιουργκ Λόμπερ.

Την επιστολή αυτή ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών την ανήρτησε στον λογαριασμό του στο Χ.

I informed the UNHRC that Israel will no longer participate in it. The “human rights” council has consistently enabled countries that abuse human rights to evade scrutiny, while obsessively pursuing Israel, the only democracy in the Middle East. Joining @POTUS President Trump’s… pic.twitter.com/wMYHte2dv0

— Gideon Sa’ar | גדעון סער (@gidonsaar) February 6, 2025