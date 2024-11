Ισλανδία: Νέα έκρηξη ηφαιστείου κοντά στο Ρέικιαβικ – Η έκτη τον τελευταίο χρόνο

Μια νέα ηφαιστειακή έκρηξη σημειώθηκε κοντά στην πρωτεύουσα της Ισλανδίας το βράδυ της Τετάρτης, καταγράφοντας τη δέκατη αντίστοιχη δραστηριότητα μέσα σε τρία χρόνια. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της χώρας ανακοίνωσε ότι από την έκρηξη αναδύθηκαν σιντριβάνια λάβας και πυκνός καπνός.

Η Ισλανδία, με πληθυσμό περίπου 400.000 κατοίκων, βρίσκεται πάνω στη γεωλογική ρήξη που χωρίζει την ευρασιατική από τη βορειοαμερικανική τεκτονική πλάκα. Η ιδιαίτερη αυτή γεωλογική θέση την καθιστά ένα φυσικό «εργαστήριο» γεωλογικών φαινομένων, με συχνά σεισμικά επεισόδια, θερμοπίδακες, πηγές θερμού νερού και περισσότερα από 30 ενεργά ηφαίστεια.

Οι αρχές είχαν προειδοποιήσει για επικείμενη ηφαιστειακή δραστηριότητα στη χερσόνησο Ρέικιανες, περίπου 30 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Ρέικιαβικ. Το μάγμα, που είχε συσσωρευτεί στο υπέδαφος, οδήγησε στη νέα έκρηξη, ενώ η προηγούμενη δραστηριότητα στην περιοχή είχε ολοκληρωθεί μόλις στις 6 Σεπτεμβρίου.

Οι λεγόμενες «εκρήξεις σχισμών» στη χερσόνησο Ρέικιανες δεν έχουν μέχρι στιγμής επηρεάσει άμεσα την πρωτεύουσα. Επίσης, δεν προκαλούν σημαντική τέφρα στη στρατόσφαιρα, αποτρέποντας έτσι την αναστάτωση στις αεροπορικές πτήσεις.

Η περιοχή, που είχε παραμείνει ανενεργή για περίπου 800 χρόνια, επανήλθε σε γεωλογική δράση το 2021. Έκτοτε, οι εκρήξεις γίνονται όλο και πιο συχνές, με την τελευταία να αποτελεί την έκτη για το 2024.

Στο επίκεντρο της ηφαιστειακής απειλής βρίσκεται το πρώην ψαροχώρι Γκρίνταβικ, όπου διέμεναν σχεδόν 4.000 κάτοικοι πριν από την εντολή εκκένωσης τον Δεκέμβριο του 2023. Το χωριό παραμένει σχεδόν ερημωμένο λόγω της συνεχούς απειλής από τις ροές λάβας.

Για την προστασία των περιοχών, οι ισλανδικές αρχές έχουν κατασκευάσει φράγματα, με στόχο να εκτρέπουν τις ροές του λιωμένου πετρώματος μακριά από κατοικημένες ζώνες, όπως το εργοστάσιο γεωθερμικής ενέργειας στο Σβαρτσένγκι και τις διάσημες θερμές πηγές της Γαλάζιας Λίμνης.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η ηφαιστειακή δραστηριότητα στη χερσόνησο Ρέικιανες δεν αναμένεται να υποχωρήσει σύντομα, καθώς οι εκρήξεις πιθανότατα θα συνεχιστούν για δεκαετίες ή και αιώνες.

A fissure #eruption started near Grindavík, #Reykjanes peninsula, #Iceland November 20th around 23.14 GMT. Its the 10th in the area in 3 and 1/2 years and the 7th within a year. 👉 https://t.co/ivdT66BILl pic.twitter.com/4p2wt2ouMZ

— Lara Omarsdottir (@laraomars) November 20, 2024