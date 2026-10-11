Ιράν: 22χρονη παντρεύτηκε τον σύντροφό της λίγο πριν τον εκτελέσουν για συμμετοχή σε αντικυβερνητικές διαδηλώσεις – Τώρα την πιέζουν να αρνηθεί τον γάμο

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Σοβαρές καταγγελίες για την αντιμετώπιση μιας 22χρονης φοιτήτριας που βρίσκεται φυλακισμένη στο Ιράν έρχονται στο φως της δημοσιότητας, καθώς φέρεται να δέχεται πιέσεις από τις αρχές να αρνηθεί ότι παντρεύτηκε τον 25χρονο σύντροφό της, λίγο πριν εκείνος εκτελεστεί για τη συμμετοχή του σε αντικυβερνητικές διαδηλώσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Iran International, οι πιέσεις επεκτείνονται και στις οικογένειες του ζευγαριού, ενώ η νεαρή κρατούμενη έχει στερηθεί τη δυνατότητα τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον έξω κόσμο.

Η 22χρονη Μαχσάντ Κασανί, φοιτήτρια που εκτίει ποινή φυλάκισης πέντε ετών, φέρεται να ανακρίνεται και να πιέζεται να διαψεύσει τον γάμο της με τον Αλιρεζά Σεπαχί, ο οποίος εκτελέστηκε τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει την υπόθεση και μίλησε στο Iran International, οι αρχές έχουν διακόψει την τηλεφωνική επικοινωνία της νεαρής γυναίκας με πρόσωπα εκτός της φυλακής Ντοουλαταμπάντ, στην Ισφαχάν.

Η ίδια πηγή ανέφερε ότι συγγενείς τόσο της Κασανί όσο και του εκτελεσμένου συζύγου της δέχονται επίσης πιέσεις να αρνηθούν ότι πραγματοποιήθηκε ο γάμος.

Μάλιστα, κατονόμασε τη Φατεμέ Ασγκαρί, αξιωματούχο της γυναικείας πτέρυγας των φυλακών Ντοουλαταμπάντ, ως ένα από τα πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται στις πιέσεις προς την 22χρονη.

Παντρεύτηκαν ενώ βρίσκονταν σε διαφορετικές φυλακές

Ο 25χρονος Αλιρεζά Σεπαχί εκτελέστηκε τη Δευτέρα, στο πλαίσιο της υπόθεσης της πλατείας Αλιχανί στην Ισφαχάν, η οποία συνδέεται με τις συγκρούσεις κατά τη διάρκεια των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων του Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με τις ιρανικές αρχές, τέσσερα μέλη των δυνάμεων ασφαλείας σκοτώθηκαν στις συγκεκριμένες συγκρούσεις.

Λίγο πριν από την εκτέλεσή του, ο Σεπαχί και η Κασανί παντρεύτηκαν, παρότι κρατούνταν σε διαφορετικές φυλακές. Εκείνος βρισκόταν στη φυλακή Νταστγκέρντ και η 22χρονη στη φυλακή Ντοουλαταμπάντ.

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Η τέλεση του γάμου κατέστη δυνατή μέσω της ιρανικής νομοθεσίας, η οποία επιτρέπει σε κάθε μελλόνυμφο να ορίσει αντιπρόσωπο για τη σύναψη του γαμήλιου συμβολαίου.

Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ολοκληρώθηκε η διαδικασία εξ αποστάσεως, ενώ το ζευγάρι επικοινωνούσε τηλεφωνικά.

Επτά εκτελέσεις στην ίδια υπόθεση – Ανησυχία από ειδικούς του ΟΗΕ

Ο Αλιρεζά Σεπαχί ήταν ένας από τους 12 κατηγορουμένους που καταδικάστηκαν σε θάνατο για τις συγκρούσεις στην πλατεία Αλιχανί, τον Ιανουάριο.

Μέχρι στιγμής, επτά από τους 12 καταδικασθέντες έχουν εκτελεστεί.

Σύμφωνα με το Reuters, ειδικοί των Ηνωμένων Εθνών εξέφρασαν αυτή την εβδομάδα σοβαρές ανησυχίες για τη δικαστική διαδικασία, επισημαίνοντας ότι και οι 12 κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν σε θάνατο κατά τη διάρκεια μίας και μόνο συνεδρίασης κεκλεισμένων των θυρών.

Οι ειδικοί υπογράμμισαν ότι δεν υπήρξε σαφής προσδιορισμός της ατομικής ευθύνης κάθε κατηγορουμένου, γεγονός που εγείρει ζητήματα παραβίασης των προτύπων δίκαιης δίκης.

Ο Σεπαχί επρόκειτο αρχικά να εκτελεστεί τον Ιούλιο, μαζί με τον ξάδελφό του Αμπολφάζλ Σεπαχί και τον Αμιρχοσεΐν Σαφαρί Χοσεϊναμπαντί.

Ωστόσο, η εκτέλεσή του αναβλήθηκε όταν αντιμετώπισε επείγον ιατρικό περιστατικό, λίγο πριν οδηγηθεί στον χώρο της εκτέλεσης.

Οι άλλοι δύο άνδρες εκτελέστηκαν εκείνη την ημέρα.

Η νέα καταγγελία για τις πιέσεις προς την 22χρονη σύζυγό του έρχεται λίγες ημέρες μετά την εκτέλεσή του, με την ίδια να εξακολουθεί να βρίσκεται στη φυλακή, εκτίοντας την πενταετή ποινή της.