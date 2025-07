Ιράκ: Δύο τραυματίες έπειτα από επίθεση με ρουκέτες εναντίον αεροπορικής βάσης – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Δυο ρουκέτες έπληξαν το βράδυ της Δευτέρας (30/6) το αεροδρόμιο –και ταυτόχρονα βάση της ιρακινής πολεμικής αεροπορίας– στο Κιρκούκ, στο βόρειο τμήμα του Ιράκ, με αποτέλεσμα δυο άνθρωποι να τραυματιστούν ελαφρά, ανέφερε αξιωματικός των υπηρεσιών ασφαλείας.

Τρίτη ρουκέτα κατέπεσε σε σπίτι στην πόλη Κιρκούκ, προκαλώντας πάντως μόνο υλικές ζημιές, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

#Iraq 🇮🇶: Reportedly 3 rockets struck the #Kirkuk International Airport: 2 on the military side and 1 on the civilian side.

Perpetrators seemingly launched what appear to be 122mm Guided “Arash-LR” (GR-122-LR) rockets —made by #Iran 🇮🇷 in 2023. pic.twitter.com/lWZZvnJ2MM

