ΗΠΑ: Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ξεκινά μαζικές απολύσεις στο διπλωματικό σώμα – Έντονες αντιδράσεις

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ξεκινά την Παρασκευή (11/7) τις απολύσεις περισσότερων από 1.350 εργαζομένων με έδρα τις ΗΠΑ, καθώς η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προχωρά σε μια άνευ προηγουμένου αναδιάρθρωση του διπλωματικού σώματος, μια κίνηση που επικριτές λένε ότι θα υπονομεύσει την ικανότητα των ΗΠΑ να υπερασπίζονται και να προωθούν τα συμφέροντα τους στο εξωτερικό.

Οι απολύσεις αφορούν σε 1.107 δημόσιους υπαλλήλους και 246 διπλωμάτες με έδρα τις ΗΠΑ, σύμφωνα με εσωτερική ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ που στάλθηκε στο εργατικό δυναμικό και η οποία περιήλθε σε γνώση του Reuters.

