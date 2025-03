ΗΠΑ: Ταλαιπωρία για επιβάτες πτήσης με προορισμό τη Σανγκάη – Το αεροσκάφος επέστρεψε πίσω… γιατί ο πιλότος ξέχασε το διαβατήριό του

Ταλαιπωρία υπέστησαν οι επιβάτες πτήσης από το Λος Άντζελες με προορισμό τη Σανγκάη, καθώς το αεροσκάφος έκανε αναστροφή και επέστρεψε πίσω αφού ο πιλότος συνειδητοποίησε ότι είχε ξεχάσει το διαβατήριό του.

«Το Σάββατο, η πτήση United 198 από το Λος Άντζελες για Σανγκάη προσγειώθηκε στο διεθνές αεροδρόμιο του Σαν Φρανσίσκο, διότι ο κυβερνήτης δεν είχε πάρει μαζί του το διαβατήριό του», έγινε γνωστό από την αμερικανική αεροπορική εταιρεία United Airlines στο AFP.

Το αεροπλάνο είχε απογειωθεί πριν από σχεδόν δύο ώρες, όταν αναγκάστηκε να κάνει αναστροφή για να προσγειωθεί στο Σαν Φρανσίσκο, στην Καλιφόρνια κι ενώ οι 257 επιβάτες υπολόγιζαν ότι θα προσγειώνονταν έπειτα από περισσότερες από 13 ώρες πτήσης προς την άλλη πλευρά της υφηλίου.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πολλοί επιβάτες εξέφρασαν την οργή τους.

«Η πτήση UA198 άλλαξε πορεία προς το SFO (διεθνές αεροδρόμιο Σαν Φρανσίσκο), διότι ο πιλότος ξέχασε το διαβατήριό του; Τώρα έχουμε κολλήσει για περισσότερες από έξι ώρες. Απολύτως απαράδεκτο. @united, ποια αποζημίωση προσφέρετε για αυτήν την καταστροφική διαχείριση;», έγραψε στο Χ ο επιβάτης Παραμζότ Σινχ Κάλρα.

Ως απάντηση, η εταιρεία είπε ότι «διασφάλισε ότι ένα νέο πλήρωμα» θα μεταφέρει τους επιβάτες στον προορισμό τους, υπογραμμίζοντας ότι θα τους καταβάλει αποζημίωση.

