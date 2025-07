ΗΠΑ: Ο Τραμπ ζητά τη δημοσιοποίηση όλων των «αξιόπιστων» αρχείων για τον Έπσταϊν

Ο 47ος εκλεγμένος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Τρίτη (15/7) ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ θα πρέπει να δημοσιοποιήσει όλες τις «αξιόπιστες» πληροφορίες από την έρευνά του για τον παιδόφιλο Τζέφρι Έπσταϊν, σε μια προσπάθεια να κατευνάσει τις σφοδρές επικρίσεις που δέχεται από τους ίδιους του τους υποστηρικτές για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε την υπόθεση.

Ο Τραμπ αντιμετωπίζει, σύμφωνα με το AFP.com, τη σοβαρότερη ρήξη στην πολιτική του καριέρα με τη μέχρι πρότινος απόλυτα πιστή δεξιά του βάση, η οποία υποψιάζεται ότι η κυβέρνησή του συγκαλύπτει σοκαριστικές λεπτομέρειες για τα εγκλήματα του Έπσταϊν προκειμένου να προστατεύσει πλούσια και ισχυρά πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται.

Trump: I don’t understand why the Jeffrey Epstein case would be of interest to anybody. It’s pretty boring stuff. I think really only pretty bad people, including fake news, want to keep something like that going. pic.twitter.com/PpfXa3Yjzx

«Η Γενική Εισαγγελέας έχει χειριστεί την υπόθεση πολύ καλά», δήλωσε ο Ρεπουμπλικάνος ηγέτης, αναφερόμενος στην Παμ Μπόντι, η οποία ηγείται του Υπουργείου Δικαιοσύνης, όταν ρωτήθηκε σχετικά στον Λευκό Οίκο.

Ο Τραμπ επανέλαβε τον ισχυρισμό του ότι τα αρχεία για τον Έπσταϊν ήταν «κατασκευάσματα» των Δημοκρατικών προκατόχων του στον Λευκό Οίκο — αν και είχε δηλώσει επανειλημμένα κατά την προεκλογική του εκστρατεία ότι «πιθανότατα» θα τα δημοσιοποιούσε.

🚨MAJOR LIE: Trump claims that Obama & Comey “made up” the Epstein files.

FACT CHECK: The first federal Epstein probe was under George W. Bush.

The second was July 2019 UNDER TRUMP.

Obama had ZERO to do with it. Share to expose the #TrumpPedoFiles !!! pic.twitter.com/w3x5k8fiJ3

— Morgan J. Freeman (@mjfree) July 15, 2025