ΗΠΑ: Μήνυση κατά του προέδρου Τραμπ υπέβαλε ο Γενικός Εισαγγελέας της Ουάσινγκτον

Ο Γενικός Εισαγγελέας της Ουάσινγκτον, στις ΗΠΑ, ο Μπράιαν Σβαλμπ, κατέθεσε μήνυση κατά του προέδρου Τραμπ, αμφισβητώντας την πρωτοφανή ανάληψη ελέγχου των αστυνομικών δυνάμεων από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, όπως μεταδίδει το CCN.

Ο Τραμπ υπέγραψε τη Δευτέρα προεδρικό διάταγμα, διατάζοντας τη δήμαρχο της Περιφέρειας να παραδώσει προσωρινά το Αστυνομικό Τμήμα της Μητροπολιτικής Περιοχής στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση, ενώ ταυτόχρονα ασκεί πίεση στο Κογκρέσο να του επιτρέψει να διατηρήσει τον έλεγχο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

“Με την ενέργεια αυτή η κυβέρνηση καταχράται την περιορισμένη, προσωρινή εξουσία της βάσει του νόμου περί αυτοδιοίκησης, παραβιάζοντας το δικαίωμα της Περιφέρειας στην αυτοδιοίκηση και θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια των κατοίκων και των επισκεπτών της Ουάσινγκτον”, ανέφερε ο Schwalb σε δήλωσή του.

“Οι παράνομες ενέργειες της Διοίκησης προσβάλλουν την αξιοπρέπεια και την αυτονομία των 700.000 Αμερικανών που αποκαλούν την Ουάσιγκτον σπίτι τους. Αυτή είναι η σοβαρότερη απειλή για το Home Rule που έχει αντιμετωπίσει ποτέ η Περιφέρεια και αγωνιζόμαστε για να την σταματήσουμε”.

Η μήνυση έρχεται αφότου η υπουργός Δικαιοσύνης Pam Bondi διέταξε το βράδυ της Πέμπτης τον δήμαρχο και το αστυνομικό τμήμα της πόλης να δεχτούν τον Terry Cole, επικεφαλής της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών, ως “αστυνομικό επίτροπο έκτακτης ανάγκης” της περιφέρειας και να του δώσουν τον πλήρη έλεγχο του τμήματος.

Οι αντιδράσεις από τον δήμαρχο και τον γενικό εισαγγελέα της περιφέρειας, οι οποίοι άφησαν να εννοηθεί ότι δεν θα συμμορφωθούν.

