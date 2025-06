ΗΠΑ: Ένοπλη επίθεση κατά πυροσβεστών κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς – Τουλάχιστον δύο νεκροί

Σε τραγωδία εξελίσσεται η επίθεση που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης πυρόσβεσης κοντά στην πόλη Κερ ντ’Αλέν, στο βόρειο Αϊντάχο, όταν άγνωστος άνοιξε πυρ εναντίον πυροσβεστών. Σύμφωνα με τον σερίφη της Κομητείας Κουτενέι, δύο άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ οι αστυνομικές αρχές κάνουν λόγο για επίθεση από ελεύθερο σκοπευτή.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στην ορεινή περιοχή Canfield Mountain, όπου οι πυροσβέστες είχαν σπεύσει για την κατάσβεση φωτιάς μικρής έκτασης. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, δέχθηκαν πυροβολισμούς από κοντινή δασική έκταση. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι είναι νεκροί, ωστόσο, μέχρι στιγμής, δεν έχει αποσαφηνιστεί εάν πρόκειται για μέλη του πυροσβεστικού σώματος ή για άλλα άτομα που βρίσκονταν στο σημείο.

🚨 BREAKING UPDATE: Idaho law enforcement officials state that high powered rifles were used during the ambush on emergency personnel with 2 deaths being reported so far.

Authorities are probing if the fire was deliberately set to ambush first responders, per Lt. Jeff Howard.… pic.twitter.com/gPm8mMWFDh

— 🔥Fire News (@FireNewz) June 29, 2025