Η Ιαπωνία δεν θα αναγνωρίσει προς το παρόν το παλαιστινιακό κράτος σύμφωνα με εγχώριο ΜΜΕ

Η Ιαπωνία δεν θα αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος προς το παρόν και ο πρωθυπουργός Shigeru Ishiba θα παραλείψει τη σχετική συνάντηση κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών αυτό το μήνα, σύμφωνα με την εφημερίδα Asahi, την Τετάρτη, η οποία επικαλείται ανώνυμες κυβερνητικές πηγές.

Η στάση της Ιαπωνίας έρχεται σε αντίθεση με τις κινήσεις αναγνώρισης του παλαιστινιακού κράτους από τη Γαλλία, τη Βρετανία και τον Καναδά – τα κράτη μέλη της Ομάδας των Επτά – καθώς και από την Αυστραλία.

🇯🇵 Japan Won’t Recognize Palestinian State for Now Japan will not recognize a Palestinian state “for the time being,” the Asahi Shimbun — one of Japan’s largest newspapers — reports, citing government sources. Prime Minister Shigeru Ishiba will skip a related meeting during this… pic.twitter.com/NzEjrcDBsi — Drop Site (@DropSiteNews) September 16, 2025

Η στάση αυτή ευθυγραμμίζει την Ιαπωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον στενότερο σύμμαχο του Ισραήλ, οι οποίες έχουν απορρίψει την ιδέα της αναγνώρισης του παλαιστινιακού κράτους.

Πηγή: Reuters