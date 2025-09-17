Η Ιαπωνία δεν θα αναγνωρίσει προς το παρόν το παλαιστινιακό κράτος σύμφωνα με εγχώριο ΜΜΕ

Enikos Newsroom

διεθνή

ΙΑΠΩΝΙΑ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Η Ιαπωνία δεν θα αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος προς το παρόν και ο πρωθυπουργός Shigeru Ishiba θα παραλείψει τη σχετική συνάντηση κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών αυτό το μήνα, σύμφωνα με την εφημερίδα Asahi, την Τετάρτη, η οποία επικαλείται ανώνυμες κυβερνητικές πηγές.

Ιαπωνία: Ρεκόρ μακροζωίας με σχεδόν 100.000 αιωνόβιους – Το 88% είναι γυναίκες

Η στάση της Ιαπωνίας έρχεται σε αντίθεση με τις κινήσεις αναγνώρισης του παλαιστινιακού κράτους από τη Γαλλία, τη Βρετανία και τον Καναδά – τα κράτη μέλη της Ομάδας των Επτά – καθώς και από την Αυστραλία.

Η στάση αυτή ευθυγραμμίζει την Ιαπωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον στενότερο σύμμαχο του Ισραήλ, οι οποίες έχουν απορρίψει την ιδέα της αναγνώρισης του παλαιστινιακού κράτους.

Πηγή: Reuters

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

8 σημάδια ότι έχετε υπερβολικό στρες που σας φθείρει, σύμφωνα με ψυχοθεραπεύτρια

Έντονη αντίδραση των Ψυχολόγων για ίδρυση «Τμήματος Συμβουλευτικής Ψυχολογίας» από ιδιωτικά ΙΕΚ

Αεροδρόμια: Αύξηση 4,6% στην επιβατική κίνηση το 8μηνο – Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία της ΥΠΑ

Ντράγκι: Η αδράνεια απειλεί όχι μόνο την ανταγωνιστικότητά μας, αλλά και την κυριαρχία μας – Οι τομείς που απαιτούν επείγου...

Ο επόμενος κορυφαίος επεξεργαστής Android θα είναι ο «Snapdragon 8 Elite Gen 5» – Τι γνωρίζουμε

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
00:45 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Ουκρανία: Ο ΔΟΑΕ ανέφερε βομβαρδισμούς κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια

O Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) ανακοίνωσε την Τρίτη ότι κλιμάκιό του στο πυρην...
23:11 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

Γιατί δεν υποστηρίζουν την εισβολή στην Πόλη της Γάζας όλοι οι Ισραηλινοί: Οι διαφωνίες και οι ανησυχίες – Ανάλυση των New York Times

Παρά το ότι μερικοί πολίτες στο Ισραήλ χαιρέτισαν την εισβολή των IDF στην Πόλη της Γάζας, την...
22:31 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Πολλές γυναίκες τον θαύμαζαν, αλλά εκείνος είχε μάτια μόνο για μία – Άγνωστες πτυχές της ζωής του διάσημου ηθοποιού

Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ, από τους κορυφαίους πρωταγωνιστές του Χόλιγουντ  επί δεκαετίες, έπαιξε σε...
21:30 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

Τσάρλι Κερκ: Απαγγέλθηκαν κατηγορίες στον συλληφθέντα για τη δολοφονία του – Αντιμέτωπος με τη θανατική ποινή

Απαγγέλθηκαν κατηγορίες στον φερόμενο ως δράστη της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ, Τάιλερ Ρόμπινσ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος