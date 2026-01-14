Γιώργος Βασιλείου: Πέθανε ο πρώην πρόεδρος της Κύπρου

Ο Γιώργος Βασιλείου άφησε την τελευταία του πνοή στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, σε ηλικία 94 ετών, όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες.

Μπήκε στο νοσοκομείο ανήμερα των Θεοφανίων λόγω οξείας λοίμωξης του αναπνευστικού. Η επιδείνωση της υγείας του ήταν ραγδαία τις τελευταίες ημέρες και παρά την ιατρική υποστήριξη ο οργανισμός του δεν ανταποκρίθηκε.

Τα δύο τελευταία χρόνια ήταν φιλοξενούμενος σε ιδιωτική δομή. Τον θάνατό του δημοσιοποίησε η σύζυγος του, πρώην Επίτροπος στην ΕΕ, Αντρούλα Βασιλείου με ανάρτησή της στο Χ.

Η κα Βασιλείου έγραψε: «Μετά από 2 χρόνων ταλαιπωρία, ο αγαπημένος μου Γιώργος, σύντροφος της ζωής μου για 59 χρόνια, έσβησε ήσυχα στην αγκαλιά μας απόψε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσία. Είναι δύσκολο να αποχωριστώ αυτό τον άνθρωπο που υπήρξε ένας εξαιρετικός σύζυγος και πατέρας, άνθρωπος γεμάτος καλοσύνη και αγάπη για τον τόπο και τον λαό του».

Η απώλεια του Γιώργου Βασιλείου σηματοδοτεί το τέλος μιας διαδρομής που ταυτίστηκε με τη μετάβαση της Κύπρου στη σύγχρονη εποχή. Ο άνθρωπος που εξελέγη το 1988 ως το απόλυτο αουτσάιντερ, κατάφερε να μετατρέψει μια παραδοσιακά συντηρητική πολιτική σκηνή σε ένα πεδίο τεχνοκρατικού εκσυγχρονισμού.

Ποιος ήταν ο Γιώργος Βασιλείου

Ο Γιώργος Βασιλείου γεννήθηκε στην Αμμόχωστο στις 20 Μαΐου 1931. Σπούδασε οικονομικές επιστήμες στα Πανεπιστήμια της Γενεύης, της Βιέννης και της Βουδαπέστης, από όπου έλαβε και διδακτορικό τίτλο. Στο Λονδίνο ειδικεύτηκε σε θέματα μάρκετινγκ και έρευνας αγοράς.

Υπήρξε οικονομολόγος, αντιπρόεδρος του ΚΕΒΕ, πανεπιστημιακός λέκτορας και καθηγητής, ενώ συνεργάστηκε και με το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Παράλληλα, ανέπτυξε συγγραφικό έργο, με σημαντικό σταθμό την έκδοση του πρώτου βιβλίου για το μάρκετινγκ στον χώρο της Μέσης Ανατολής.

Ο Γιώργος Βασιλείου υπήρξε ο τρίτος Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, μετά τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο και τον Σπύρο Κυπριανού. Εξελέγη στο ύπατο αξίωμα στις 21 Φεβρουαρίου 1988 και ολοκλήρωσε τη θητεία του στις 28 Φεβρουαρίου 1993.

Κατά τη διάρκεια της προεδρίας του κατέβαλε σημαντικές προσπάθειες για την εξεύρεση δίκαιης και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού, ενώ επί των ημερών του υποβλήθηκε η αίτηση ένταξης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αργότερα, επί προεδρίας Γλαύκου Κληρίδη, ανέλαβε επικεφαλής της Διαπραγματευτικής Αντιπροσωπείας για την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ, έχοντας την ευθύνη της εναρμόνισης και εφαρμογής του κοινοτικού κεκτημένου, διαδικασία που ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Για την προσφορά του στο κράτος, τον Οκτώβριο του 2002 τιμήθηκε με τον Μεγαλόσταυρο του Τάγματος Αξίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, την ανώτατη τιμητική διάκριση της χώρας.

Ήταν παντρεμένος με την Αντρούλα Βασιλείου και απέκτησαν τρία παιδιά, δύο κόρες και έναν γιο.