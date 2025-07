Γερμανία: Ένας στους δύο πολίτες αντιμετωπίζει τη Ρωσία ως απειλή για τη χώρα

Ένας στους δύο Γερμανούς ψηφοφόρους θεωρεί τη Ρωσία ως απειλή για τη χώρα, σύμφωνα με δημοσκόπηση της YouGov για λογαριασμό του Γερμανικού Πρακτορείου Ειδήσεων (dpa).

Ειδικότερα, το 13% των ερωτηθέντων εκτιμά πως η Μόσχα συνιστά «πολύ σημαντική» στρατιωτική απειλή, ενώ ένα επιπλέον 36% τη χαρακτηρίζει ως «αξιοσημείωτη». Αντίθετα, το 30% θεωρεί την απειλή περιορισμένη, ενώ το 14% δεν βλέπει κανέναν απολύτως κίνδυνο από τη Ρωσία για τη Γερμανία.

“The threat is Russia… Far beyond Ukraine.”

German Chancellor Friedrich Merz warns that President Putin poses a threat to the ‘political order of Europe’.

— BBC Radio 4 Today (@BBCr4today) July 18, 2025