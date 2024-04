Γερμανία: «Ανεύθυνη» και «αδικαιολόγητη» η επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ

«Η αεροπορική επιδρομή που εξαπέλυσε απόψε το Ιράν εναντίον ισραηλινού εδάφους είναι ανεύθυνη και δεν μπορεί να δικαιολογηθεί με οποιονδήποτε τρόπο», τόνισε ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς μέσω Χ και προειδοποίησε ότι «το Ιράν διακινδυνεύει ανάφλεξη».

«Είμαστε στο πλευρό του Ισραήλ και θα συζητήσουμε τώρα τα περαιτέρω με τους συμμάχους μας», πρόσθεσε ο κ. Σολτς, ενώ κυβερνητικές πηγές δήλωσαν ότι ο καγκελάριος ενημερώνεται διαρκώς για τις εξελίξεις κατά την πτήση του προς την Κίνα και βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις γερμανικές δυνάμεις ασφαλείας.

The attack on Israeli territory that Iran launched tonight is unjustifiable and highly irresponsible. Iran risks a further escalation in the region. Germany stands by Israel and we will discuss the situation with our allies.

