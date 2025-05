Γάζα: Τουλάχιστον 80 νεκροί από τους βομβαρδισμούς – Γιατροί Χωρίς Σύνορα: Το Ισραήλ δημιουργεί τις συνθήκες για το «ξερίζωμα των Παλαιστινίων»

Η παλαιστινιακή υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας έκανε λόγο σήμερα, σε έναν επικαιροποιημένο απολογισμό, για τουλάχιστον 80 νεκρούς σε ισραηλινά πλήγματα από σήμερα τα χαράματα στην υπό πολιορκία και κατεστραμμένη Λωρίδα της Γάζας, όπου το Ισραήλ ανακοίνωσε μια εντατικοποίηση των επιχειρήσεών του.

Την ίδια ώρα, ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε σήμερα εντολή εκκένωσης για μια ζώνη της συνοικίας Ριμάλ στην πόλη της Γάζας, στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα, πριν από μια επίθεση «μεγάλης σφοδρότητας».

«Λόγω της χρήσης αστικών ζωνών από τη Χαμάς για τρομοκρατικούς σκοπούς (…) ο στρατός θα επιτεθεί στην περιοχή με μεγάλη σφοδρότητα», έγραψε στα αραβικά ο εκπρόσωπος Τύπου του ισραηλινού στρατού, Αβισάι Αντράι, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Intense airstrikes target Jabalia camp, including heavy bombing on a residential block, resulting in fires and the death of several people. pic.twitter.com/ivRPxzCRIr

Παράλληλα, η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου έστειλε χθες στην πρωτεύουσα του Κατάρ, την οποία επισκέπτεται σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ, μια αντιπροσωπεία για διαπραγματεύσεις για τους ομήρους της Χαμάς στη Γάζα.

Η Χαμάς κάλεσε τον Αμερικανό πρόεδρο να «συνεχίσει τις προσπάθειες για να μπει ένα τέλος στον πόλεμο», ο οποίος ξεκίνησε μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης εναντίον του Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου του 2023.

Ο απολογισμός της παλαιστινιακής Πολιτικής Άμυνας περιλαμβάνει 59 ανθρώπους που σκοτώθηκαν σε βομβαρδισμούς στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα, κυρίως στον καταυλισμό της Τζαμπάλια, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ένας εκπρόσωπος Τύπου της Πολιτικής Άμυνας, ο Μοχάμεντ αλ Μουγκάγιρ.

Πλάνα που κατέγραψε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) στην Τζαμπάλια δείχνουν γυναίκες να κλαίνε ενώ στέκονται μπροστά από σορούς τυλιγμένες σε σάβανα. «Ήταν ένα μωρό εννέα μηνών. Τι κακό έκανε;», ούρλιαζε μία εξ αυτών.

«Αυτοί που δεν πεθαίνουν εξαιτίας ενός πυραύλου πεθαίνουν από την πείνα, και εκείνοι που δεν πεθαίνουν από την πείνα πεθαίνουν από έλλειψη φαρμάκων», είπε ένας άλλος Παλαιστίνιος, ο Χασάν Μοκμπέλ, ο οποίος έχασε συγγενείς του στον βομβαρδισμό.

Ο Μοχάμεντ Άουαντ, ένας γιατρός στα Επείγοντα του Ινδονησιακού Νοσοκομείου στην Τζαμπάλια, είπε στο AFP ότι ελλείψει εξοπλισμού, το τμήμα του δεν μπορεί να διαχειριστεί το πλήθος των τραυματιών που εισρέει.

In Jabaliya, rescue workers smashed through collapsed concrete slabs using hand tools, lit only by the light of cellphone cameras, to remove bodies of some of the children who were killed. https://t.co/SVr6AbY38k

— Spectrum News 1 HV (@SPECNews1HV) May 14, 2025