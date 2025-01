Γάζα: Η Χαμάς υποστηρίζει ότι έκανε παραχωρήσεις στο Ισραήλ για κατάπαυση του πυρός – Στενεύουν τα χρονικά περιθώρια για την επίτευξη συμφωνίας

Ο Ταχέρ αλ Νούνου, αξιωματούχος της Χαμάς, δήλωσε ότι η σιιτική οργάνωση έχει κάνει παραχωρήσεις προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία εκεχειρίας και ανταλλαγής ομήρων, ανέφερε την Τετάρτη στο σαουδαραβικό μέσο Al Resalah, σύμφωνα με τη Jerusalem Post.

«Δεν είμαστε μακριά από μια συμφωνία, εάν ο [πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου] ανταποκριθεί θετικά στα ζητήματα της μόνιμης εκεχειρίας και της απόσυρσης», δήλωσε ο Αλ Νούνου.

«Έχουμε κάνει πολλές παραχωρήσεις για να βοηθήσουμε τις προσπάθειες διαμεσολάβησης να πετύχουν στην επίτευξη εκεχειρίας και στον τερματισμό της ταλαιπωρίας του λαού μας στη Λωρίδα της Γάζας», τόνισε.

Σύμφωνα με το Al Resalah, η Χαμάς απαιτεί οποιαδήποτε συμφωνία με το Ισραήλ να περιλαμβάνει μόνιμη εκεχειρία και πλήρη απόσυρση των IDF από τη Λωρίδα της Γάζας. Ωστόσο, Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν αρνηθεί να δεσμευτούν σε αυτές τις προϋποθέσεις.

«Κάθε φορά έχουμε βρεθεί αντιμέτωποι με την ισραηλινή αδιαλλαξία και την απόρριψη, υπονομεύοντας όλες αυτές τις προσπάθειες και επιστρέφοντας στο μηδέν, επειδή ο Νετανιάχου θέλει να αποφύγει οποιαδήποτε δέσμευση που θα οδηγούσε σε μόνιμη εκεχειρία στη Γάζα», δήλωσε ο αξιωματούχος της Χαμάς.

Με την ορκωμοσία του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να απέχει μόλις λίγες ημέρες, αυξάνεται η πίεση για την επίτευξη συμφωνίας, καθώς ο ίδιος δημοσίευσε πρόσφατα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι θα υπάρξει «κόλαση» εάν οι όμηροι δεν απελευθερωθούν πριν από τις 20 Ιανουαρίου.

«Θα ήταν καλύτερο για τον Τραμπ να σκεφτεί πώς να κάνει τις προσπάθειες διαμεσολάβησης επιτυχείς και να τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα, αντί να κάνει απειλές που θα φέρουν μόνο περισσότερη καταστροφή και θάνατο στον παλαιστινιακό λαό μας», πρόσθεσε ο Αλ Νούνου.

Καθώς οι μάχες συνεχίζονται στη Γάζα, διαμεσολαβητές από το Κατάρ, την Αίγυπτο και τις ΗΠΑ διαπραγματεύονται μια συμφωνίας μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, που θα προέβλεπε κατάπαυση του πυρός και ανταλλαγή των ισραηλινών αιχμαλώτων που κρατούνται στη Γάζα με παλαιστίνιους κρατούμενους σε ισραηλινές φυλακές.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, μιλώντας από το Παρίσι, δήλωσε την Τετάρτη ότι οι διαμεσολαβητές βρίσκονται «πολύ κοντά» στην εξασφάλιση μιας συμφωνίας για εκεχειρία και την απελευθέρωση ομήρων μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, ενώ πρόσθεσε ότι μια συμφωνία είναι σχεδόν αναπόφευκτη, ακόμη και αν χρειαστεί να περιμένει για την επόμενη κυβέρνηση για να ολοκληρωθεί.

«Ελπίζω ότι μπορούμε να το ολοκληρώσουμε μέσα στον χρόνο που μας απομένει, αλλά εάν δεν το κάνουμε, τότε το σχέδιο που παρουσίασε ο πρόεδρος Μπάιντεν για μια συμφωνία εκεχειρίας και ανταλλαγής ομήρων θα παραδοθεί στην επερχόμενη κυβέρνηση. Και πιστεύω ότι όταν επιτευχθεί αυτή η συμφωνία -και θα επιτευχθεί- θα βασίζεται στο σχέδιο που παρουσίασε ο Μπάιντεν στον κόσμο τον Μάιο», δήλωσε ο Μπλίνκεν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου με τη Γαλλίδα ομόλογό του στο Παρίσι.

Παράλληλα, ο απεσταλμένος του Τραμπ για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, δήλωσε την Τρίτη ότι θα μεταβεί στη Ντόχα του Κατάρ για να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα επιτευχθεί συμφωνία πριν από την ανάληψη των καθηκόντων του εκλεγμένου προέδρου στις 20 Ιανουαρίου.

Η υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA) αναφέρει ότι εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι στη Γάζα συνεχίζουν να στεγάζονται σε «υπερπλήρη» σχολεία, καθώς συνεχίζεται ο πόλεμος που μετρά ήδη 15 μήνες διάρκειας.

Τουλάχιστον 45.936 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα, σύμφωνα με Παλαιστίνιους αξιωματούχους, ενώ άλλοι 109.274 έχουν τραυματιστεί από τότε που το Ισραήλ ξεκίνησε τον πόλεμό του μετά την επίθεση μαχητών της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 στο νότιο Ισραήλ.

Από την επίθεση αυτή σκοτώθηκαν τουλάχιστον 1.139 άνθρωποι, σύμφωνα με έναν απολογισμό του Al Jazeera που βασίζεται σε ισραηλινά στατιστικά στοιχεία, και περίπου 250 άλλοι αιχμαλωτίστηκαν.

«Περισσότερη ανθρωπιστική βοήθεια πρέπει να έρθει στη Γάζα και η κατάπαυση του πυρός είναι πιο κρίσιμη από ποτέ», έγραψε στο Χ.

Fifteen months into the war in Gaza, hundreds of thousands continue to live in overcrowded UNRWA schools-turned-shelters. Playgrounds for children are homes for the displaced.

More humanitarian aid must come into Gaza and a ceasefire is more critical than ever. #CeasefireNow pic.twitter.com/nu08cPfzDx

— UNRWA (@UNRWA) January 9, 2025