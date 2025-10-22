Γάζα: Η Χαμάς παρέδωσε δύο ακόμη σορούς ομήρων στον Ερυθρό Σταυρό

Η Χαμάς παρέδωσε δύο φέρετρα στο Ισραήλ μέσω του Ερυθρού Σταυρού την Τρίτη το βράδυ, τα οποία, όπως ανέφερε, περιείχαν τα λείψανα δύο νεκρών ομήρων που κρατούνταν στη Γάζα.

Τα πτώματα μεταφέρθηκαν από τον Ερυθρό Σταυρό στις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις, ενώ τα στρατεύματα επιθεώρησαν τα φέρετρα πριν τα τυλίξουν με ισραηλινές σημαίες και πραγματοποιήσουν μια σύντομη τελετή με επικεφαλής έναν στρατιωτικό ραβίνο.

Στη συνέχεια, μεταφέρθηκαν από τη Γάζα στο ιατροδικαστικό ινστιτούτο Αμπού Καμπίρ στο Τελ Αβίβ για ταυτοποίηση.

Ανακοινώνοντας νωρίτερα την Τρίτη ότι θα επιστρέψει τις σορούς δύο επιπλέον ομήρων, η στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς δήλωσε μόνο ότι «ανακτήθηκαν σήμερα στη Λωρίδα» και δεν τις κατονόμασε.

Η μεταφορά των δύο σορών έγινε μια μέρα αφότου η Χαμάς επέστρεψε τη σορό του δολοφονημένου ομήρου Ταλ Χάιμι.

Εάν επιβεβαιωθεί ότι οι σοροί ανήκουν στους ομήρους, ο αριθμός των σορών των νεκρών αιχμαλώτων που εξακολουθούν να κρατούνται στη Λωρίδα θα μειωθεί από 15 σε 13.

Σημειώνεται ότι στην έναρξη της εκεχειρίας στις 10 Οκτωβρίου, οι σοροί 28 νεκρών ομήρων κρατούνταν εντός της Λωρίδας της Γάζας.

ΠΗΓΗ: Times of Israel