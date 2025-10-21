Διονύσης Σαββόπουλος: Η ανακοίνωση της οικογένειας για τον θάνατό του

Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο, μετά τον θάνατο του Διονύση Σαββόπουλου το βράδυ της Τρίτης, σε ηλικία 81 ετών. Λίγη ώρα αργότερα, η οικογένειά του προχώρησε σε ανάρτηση μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook.

Αναλυτικά η ανάρτηση

«Ο πολυαγαπημένος μας σύζυγος, πατέρας, παππούς και τραγουδοποιός έφυγε απόψε Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025. Λεπτομέρειες για τον αποχαιρετισμό του θα ανακοινωθούν τις επόμενες ώρες.

Η σύζυγος του: Άσπα. Τα τέκνα: Κορνήλιος, Ρωμανός και Αγγέλλα. Τα εγγόνια: Διονύσης και Ανδρέας» έγραψε η οικογένεια του μεγαλύτερου Έλληνα τραγοδοποιού σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

