Γάζα: 65 οι νεκροί σε μια ημέρα – Για «γενοκτονία» κάνει λόγο ο Ισπανός πρωθυπουργός

Η Λωρίδα της Γάζας έζησε την Πέμπτη (26/6) ακόμη μια πολύνεκρη μέρα, με 65 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους εξαιτίας πυρών του ισραηλινού στρατού, κατά τις υπηρεσίες άμεσης βοήθειας, ενώ ο ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ κατήγγειλε τη «γενοκτονία».

Έπειτα από είκοσι και πλέον μήνες καταστροφικού πολέμου, ο πληθυσμός του παλαιστινιακού θυλάκου βρίσκεται στο χείλος λιμού, προειδοποιεί ο ΟΗΕ.

Η πολιτική προστασία στη Λωρίδα της Γάζας αναθεώρησε προς το χειρότερο τον απολογισμό των θυμάτων ισραηλινών πυρών σε διάφορους τομείς της μικρής παραθαλάσσιας περιοχής, που έφθασε χθες βράδυ τους 65 νεκρούς.

Επτά από αυτούς έχασαν τη ζωή τους καθώς περίμεναν για να πάρουν τρόφιμα από κέντρο διανομής βοήθειας, διευκρίνισε ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας άμεσης βοήθειας αυτής Μαχμούντ Μπασάλ.

Ερωτηθείς σχετικά από το Γαλλικό Πρακτορείο, ο ισραηλινός στρατός περιορίστηκε να αναφέρει πως «εξετάζει» τις πληροφορίες που έκαναν λόγο για τραυματισμούς κοντά στο σταυροδρόμι που η ισραηλινή πλευρά ονομάζει Νετσαρίμ (κεντρικά), όπου είχε συγκεντρωθεί πολύς κόσμος. Στρατιώτες «προσπάθησαν να εμποδίσουν υπόπτους ανοίγοντας προειδοποιητικά πυρ», ανέφερε πάντως.

Death Toll from Israeli Aggression on #Gaza Rises to 55,959 Martyrs#QNAhttps://t.co/KBMC72jgZe pic.twitter.com/xsnmMLWjed

— Qatar News Agency (@QNAEnglish) June 22, 2025